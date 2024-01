Quarta na TV: Ferrari, Pinto da Costa, corrupção e Baby Bandito

CINEMA

Mile 22

Cinemundo, 19h10

Thriller de acção com guião de Lea Carpenter e realização de Peter Berg, com Mark Wahlberg, John Malkovich, Lauren Cohan e Ronda Rousey no elenco. Uma unidade especial da CIA tem a tarefa de transportar, ao longo de 35 quilómetros, um polícia indonésio com informações que podem evitar a morte de milhares.

1917

Fox Movies, 19h22

Escrito e dirigido por Sam Mendes, inspira-se numa história contada pelo avô paterno do realizador, que serviu na I Guerra Mundial. Ganhou três Óscares, dois Globos de Ouro e sete BAFTA. George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburc, Colin Firth e Benedict Cumberbatch formam o elenco.

Serpentina

RTP1, 00h04

Inspirado no livro de Mário Zambujal, o filme realizado por Laura Seixas segue “um guionista à procura de inspiração, um actor fracassado, a tentar voltar à ribalta, e uma mala de dinheiro escondida numa chaminé”, descreve a RTP. Rodado em Oliveira do Hospital, conta com actuações de Salvador Nery, Joana Pais de Brito, Francisco Froes, Sónia Balacó e Jorge Corrula. O argumento é de Rui Vilhena, João Duarte-Silva e Vinicius Dias.

SÉRIES

Death In Paradise

Fox Crime, 22h

Arranca a 12.ª temporada da série criminal anglo-francesa em torno de Neville Parker (Ralf Little), um detective a trabalhar no suposto paraíso de uma ilha caribenha. Nos novos episódios, investiga casos como a morte de um astrónomo caído de uma arriba, o envenenamento de um crente no apocalipse ou o homicídio de um agente imobiliário numa praia. Mas também terá de lidar com uma situação que o incrimina e com assuntos do coração.

A Incrível História de Baby Bandito

Netflix, streaming

Estreia. Inspirada em factos reais, esta série chilena de oito episódios segue o skater-tornado-assaltante Kevin Tapia (interpretado por Nicolás Contreras) que, para impressionar uma rapariga, decide engendrar e levar a cabo o golpe do século.

DOCUMENTÁRIOS

Enzo Ferrari: O Vermelho e o Preto

RTP2, 22h59

Enrico Cerasuolo assina este documentário biográfico sobre Enzo Ferrari (1898-1988), retratado desde os tempos em que era apenas um menino a sonhar com carros até alcançar o estatuto de figura mítica da história do automobilismo desportivo. O objectivo é descobrir o homem por detrás das corridas, do império, do glamour e dos óculos escuros que raramente dispensava em público.

Os Fotocines

RTP2, 1h30

“O projecto surgiria por acaso, entre os álbuns do meu tio e frente ao seu misterioso silêncio”, revela Sabrina D. Marques, a realizadora deste trabalho de pesquisa sobre a Guerra Colonial e, em particular, sobre quem a foi registando, por detrás de máquinas de fotografar, filmar e projectar.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira vai ao encontro de Jorge Nuno Pinto da Costa, o histórico presidente do Futebol Clube do Porto. É o mais antigo e titulado dirigente desportivo em funções no mundo. E pode chegar a um 16.º mandato à frente dos “dragões”, anunciada que está a sua recandidatura ao cargo. Esta entrevista promete aprofundar, em tom informal e intimista, os traços e o percurso de um homem que é apaixonado pelo futebol e fiel às cores do seu clube, mas também um amante da poesia e alguém reconhecido pelo “repentismo e a ironia inteligente”, nota a RTP.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

A corrupção é o tema da entrevista de Vítor Gonçalves ao investigador Luís de Sousa, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Há décadas que se dedica ao estudo do fenómeno que está hoje na ordem do dia, seja pelas suspeitas de envolvimento de governantes e líderes partidários, seja pelo reacendimento mediático do caso de José Sócrates. Em análise estão os efeitos destas notícias, o índice de percepção dos cidadãos, o lugar que Portugal ocupa no ranking europeu e possíveis estratégias para a promoção da transparência, bem como a avaliação do nível de empenho político neste combate.