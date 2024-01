Inspecção-geral avalia “responsabilidades internas” da escola na suspeita de agressão sexual a aluno de Vimioso

Exames realizados à criança no Hospital de Bragança terão sido “inconclusivos”, aguardando-se o resultado das perícias médicas realizadas no Instituto de Medicina Legal.

A Inspecção-Geral da Educação e Ciência está “a apurar responsabilidades internas” do Agrupamento de Escolas de Vimioso, no distrito de Bragança, após a denúncia de que um rapaz de 11 anos poderá ter sido alvo de uma agressão sexual por parte de alguns colegas, alegadamente na presença de pelo menos uma funcionária que não terá intervindo. A informação é do Ministério da Educação, que não esclareceu, contudo, se os alegados agressores terão sido suspensos, justificando-se com o facto de o caso estar “na esfera do Ministério Público”.