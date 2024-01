Dois trabalhadores morrem em queda nos estaleiros de Viana do Castelo

Os dois homens, com idades entre os 20 e os 35 anos, caíram de uma altura de cerca de 10 a 12 metros. Óbito foi declarado no local.

Dois homens morreram, esta segunda-feira, na sequência de uma queda de uma altura de "mais ou menos 10 a 12 metros" nos estaleiros de Viana do Castelo, confirmou ao PÚBLICO fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.

O alerta foi dado por volta das 19h50, disse a mesma fonte.

Para o local foram mobilizados três elementos e uma viatura dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, uma equipa de psicólogos do INEM, Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e Barcelos, uma ambulância do hospital e meios da Polícia Marítima.

O óbito foi declarado no local.