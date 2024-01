Raio-X aos duelos nos principais cinco círculos eleitorais

Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro não se vão enfrentar no mesmo distrito de onde são naturais. O líder do PSD escolheu correr por Lisboa, por onde são candidatos outros quatro líderes partidários.

Há quase uma tradição não escrita de os líderes dos partidos se candidatarem pelo círculo de Lisboa, que é também aquele que mais deputados elege à Assembleia da República. Depois da abnegação de Rui Rio nas legislativas de Janeiro de 2022, em que se colocou no segundo lugar da lista do Porto, desta vez só o secretário-geral do PS foge à regra e se mantém no círculo de onde é natural: Aveiro. Fazemos um rápido raio-X aos duelos nos maiores círculos eleitorais.