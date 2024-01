Podcast. Eleições na Madeira e Marcelo: Era uma vez um tabu

O líder do Governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, apresentou a sua demissão na sequência do caso de corrupção pelo qual está a ser investigado, mas a demissão não foi formalizada.

O líder do Governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, apresentou a sua demissão na sequência do caso de corrupção pelo qual está a ser investigado. O pedido foi aceite pelo representante da República na Madeira, no entanto, a demissão ainda não foi formalizada e ficaram várias respostas em aberto.

