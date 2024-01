A AD vai de mal a pior

Pois é. A vida está a correr muito mal à AD. Depois da polémica com a sua casa de Espinho, era disto que Montenegro não precisava. Um terramoto político em cima do PSD-Madeira, culminando com a saída forçada de Luís Albuquerque, a quem Montenegro nunca quis retirar a confiança política. Um erro crasso.

E logo foi acontecer no dia da apresentação do programa macroeconómico da AD e de uns outdoors que eles puseram na rua, também nesse dia, a criticar o PS, a referir a Operação Influencer e a dizer que situações dessas nunca aconteciam com a AD.

Acertaram no alvo. Coitados. O minúsculo PAN afinal também pula e morde. Ao assalto ameaçador juntaram-se logo o PS-Madeira e o Chega regional, com moções de censura.

A polémica vai continuar, porque o PS-Madeira e a restante oposição regional querem eleições legislativas antecipadas e não se vão calar.

Montenegro não acerta uma na caixa, e tem dado tiros nos pés. Bem, ao menos que poupe mais um deles, para poder sair melhor a mancar na noite de 10 de Março e abandonar a presidência do PSD, pondo de imediato o lugar à disposição.

Estêvão Emanuel Teixeira Fernandes, Mirandela

A manifestação da extrema-direita

A democracia é um regime que deve permitir que todas as pessoas expressem a sua opinião e, consequentemente, garantir a liberdade de reunião e de manifestação. Portugal é um país pacífico e não tem tido problemas graves nas manifestações que se têm realizado. Se a extrema-direita convocou uma manifestação para o próximo dia 3 de Fevereiro, esta deveria ser permitida e deveria ser vigiada pelas forças de segurança.

Carlos Moedas não procedeu bem ao não autorizar a dita manifestação, até porque – leio no PÚBLICO, 27 de Janeiro, dois constitucionalistas, Bacelar Gouveia e Vitalino Canas, afirmam que “as regras constitucionais não permitem proibir uma manifestação, mesmo que tenha por base ideologia racista, xenófoba ou fascista”.

O texto constitucional só impõe limites à forma: tem de ser uma “manifestação pacífica e sem armas e não impõe limites ao conteúdo da mensagem”. A avaliação – como muito bem diz Bacelar Gouveia – “sobre se é uma marcha pacífica (ou não) só se pode fazer depois de começar”. E, se não for pacífica, lá estão as forças de segurança para impor a ordem.

Ao ser proibida a manifestação, o Governo perde o ensejo de verificar até que ponto as forças de extrema-direita congregam simpatizantes no nosso país e a forma como estão organizadas. Portanto, Carlos Moedas fez mal ao proibir a manifestação.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Ciência e ambiente

Venho por este meio opinar à minha maneira sobre a prosa do senhor David Marçal na página 33 do jornal PÚBLICO do dia 26/01/24.

Não sou bioquímico, nem estou habilitado com conhecimentos científicos que me permitam confirmar ou desmentir as afirmações feitas pelo senhor David Marçal, mas tenho alguma experiência de vida já longa e várias constatações positivas e negativas acerca da homeopatia e da medicina convencional.

Tenho muitas histórias (verdadeiras) para contar, mas, como o espaço de que disponho é limitado, direi apenas, por agora, que será melhor respeitar todos, sobretudo os que seriamente tentam melhorar a saúde das pessoas. Com os meus 88 anos, utilizo as duas modalidades com a regularidade necessária e posso assegurar que ambas falham e têm sucessos.

Lamento que outros tipos de medicina que existem e que são do conhecimento público não estejam também reconhecidas. Todos não somos de mais para ajudar os muitos que precisam e também para aliviar o Serviço Nacional de Saúde que está a rebentar pelas costuras, como é do conhecimento geral.

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Carta aos políticos do meu país

Caros políticos,

Vamos novamente para eleições. Oportunidade para reflectirem com seriedade nos erros que têm sido cometidos neste país, procurando corrigir e melhorar. Vejamos alguns que parecem evidentes:

a) os impostos são excessivos e não premeiam com justiça quem mais trabalha! A mentalidade da subsídio-dependência e dos direitos sem contrapartida prevalece sobre a importância do trabalho;

b) não existe política de imigração, ou se existe ninguém a consegue entender;

c) temos sido governados por socialistas, mas assistimos a fenómenos que nem nos países mais liberais acontecem. As desigualdades aumentam e de que maneira!;

d) os jovens formados com o dinheiro dos nossos impostos vêem-se obrigados a emigrar para viverem com dignidade;

e) o país virou feira imobiliária, quem dá mais? O custo de uma casa para comprar ou alugar nem nos países mais ricos, a habitação virou negócio puro e duro;

f) o crescimento do PIB é que conta, nem que seja à conta do crescimento do turismo de forma descontrolada, pela invasão insaciável do território por terra, por ar, por mar. Do ambiente que cuidem os outros e a vida simples sem a qual não há solução para a descarbonização que se dane. Viva a ganância, o negócio e a sociedade de consumo. Os que vierem a seguir que tratem disso;

g) os offshores não são problema nosso;

h) quando tratam da injustiça da lentidão da nossa Justiça?;

i) há falta de água no Algarve? Então plantam-se abacates, campos de golfe, mais e mais hotéis com mais piscinas e jardins, aproveite-se o filão do turismo, depois logo se vê;

Por hoje fico-me por aqui, a lista do que está por fazer é extensa. Proponham reais soluções para os nossos problemas e sejam sérios, não prometendo o que não podem realizar e dignificando aquela que deveria ser a mais digna das profissões, servir o país tornando-o melhor para todos.

Ricardo Rodrigues, Paço d’Arcos