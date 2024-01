Porto apresenta novo projecto de arrendamento acessível: 87 casas em Faria Guimarães

Se tudo correr dentro dos prazos expectáveis, o Porto terá mais 87 casas para arrendamento acessível junto ao parque do Covelo, no gaveto entre as ruas de Faria Guimarães, Covelo e Dr. Adriano de Paiva, no segundo semestre de 2026. O projecto, com um investimento municipal de quase 15 milhões de euros, foi apresentado esta segunda-feira, numa reunião pública do executivo.

O terreno, junto à Quinta do Covelo, tem quase quatro mil metros quadrados e foi cedido ao município pelo IHRU. A Câmara do Porto abriu um concurso – com o arquitecto José Gigante como júri do procedimento, ao lado dos arquitectos Lara Salgado e Paulo Vieira, do urbanismo – do qual saiu vencedor uma proposta de Pablo Rebelo e Pedro Pereira, que serão agora convidados pelo município a desenvolver o projecto através de procedimento de ajuste directo.

O projecto da dupla definiu um conjunto de 87 fogos “divididos em dois blocos autónomos apesar de contíguos” e apresenta sobretudo tipologias T2 (54), seguidas de T1 (32%) e T3 (6%). Com um edifício em U, é criado um espaço verde privado no seu centro, e estão previstos 90 lugares de estacionamento privativo.

A empreitada deve ser lançada ainda este ano, arrancando a obra no primeiro semestre de 2025 e estando pronta no segundo semestre de 2026.

O concurso recebeu 13 propostas, ficando em segundo lugar a de Inês Pinto Loureiro (premiada com 10 mil euros) e em terceiro a de Tiago Figueiredo e Luís Pena (premiados com 5 mil euros).