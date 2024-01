Avaliação bancária das casas subiu 8,6% em 2023

Número de avaliações bancárias, realizadas no âmbito de pedidos de crédito à habitação, subiu 21,8% no último mês do ano passado. Em valor, a mediana

O valor mediano de avaliação bancária das casas para efeito de concessão de novos empréstimos à habitação aumentou 8,6% em 2023, fixando-se em 1521 euros por metro quadrado, com todas as regiões do país a registarem subidas, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor mediano de avaliação de habitação corresponde ao mais elevado da série iniciada pelo INE em 2011.

O maior crescimento no último ano registou-se na Região Autónoma da Madeira (20,2%) e o menor no centro do país (6,2%).

Para além dos valores anuais, o INE divulgou os dados relativos a Dezembro, mês que voltou a registar um aumento do valor mediano de avaliação, para 1536 euros por metro quadrado, contrariando a tendência de queda ligeira verificada nos dois meses anteriores.

O valor de Dezembro acaba por se aproximar do máximo registado em Setembro, quando atingiu 1541 euros. Face ao mês anterior, o aumento foi de seis euros (0,4%). Em termos homólogos, face a igual mês de 2022, a subida foi de 5,3%, em ligeira desaceleração face aos 5,6% de crescimento anual registados em Novembro.

O aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,1%) foi registado no oeste e Vale do Tejo, tendo-se verificado uma única descida, na Região Autónoma dos Açores (-0,2%).

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de Dezembro de 2023, foram consideradas 29.477 avaliações (18.993 apartamentos e 10.484 moradias), mais 21,8% que no mesmo período de 2022. Face ao mês anterior, realizaram-se mais 226 avaliações bancárias, o que corresponde a um acréscimo de 0,8%.

Por tipos de habitação, o valor mediano de apartamentos foi 1703 euros por metro quadrado, um aumento de 4,3% relativamente a Dezembro de 2022. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2277 euros) e no Algarve (2054 euros), tendo o centro registado o valor mais baixo (1130 euros).

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1210 euros em de 2023, o que representa um acréscimo de 5,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2196 euros) e no Algarve (2088 euros), tendo o centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (937 euros e 990 euros, respectivamente).

O Alentejo apresentou o maior crescimento homólogo (13,3%), tendo-se registado reduções no Algarve (-1,3%) e na Grande Lisboa (-0,5%).