Benfica descansou 40 minutos, jogou dez e descansou mais 40

Foi estranho o jogo desta segunda-feira entre Estrela da Amadora e Benfica, que resultou em triunfo “encarnado” por 4-1, em jogo da I Liga que permite ao Benfica repor em quatro pontos a vantagem para o FC Porto e pressionar o Sporting, que ainda entrará em campo nesta ronda.

Durante 40 largos minutos, o Benfica pouco conseguiu criar e poderia ter estado a perder por 2-0. Depois, acordou durante dois minutos e virou o resultado, com aproveitamento sagaz da inferioridade numérica do Estrela, primeiro, e de confusão defensiva do adversário, a seguir.

Houve descanso ao intervalo e, no regresso, o Benfica jogou mais oito minutos, criando perigo, primeiro, e marcando o 3-1, a seguir. Jogo feito e mais cerca de 40 minutos de descanso, até ao final.

Estrela em velocidade

A primeira parte na Reboleira foi, em bom português, uma “jogatana”. Estrela e Benfica, mesmo com preceitos de jogo diferentes, ofereceram um espectáculo interessante, algo influenciado em boa parte pelas várias jogadas de transições rápidas de parte a parte.

Apesar disso, não foi um jogo assim tão rico no plano das oportunidades de golo. O Estrela defendia sempre com uma linha de cinco, seguida de uma de quatro, tapando os caminhos entre linhas com bastante competência.

Além disso, os jogadores do Benfica, inertes em grande parte do tempo, davam-se às marcações, esperando pela bola sem movimento e de costas para a baliza do Estrela, facilitando referências de marcação aos defensores, que só tinham de medir bem o momento de “abafar” quem tentava receber de costas. E mediram.

Do lado oposto, havia muito espaço para jogar. O Benfica perdia bolas em construção e o Estrela tentava responder em velocidade, definindo sempre mal.

Aos 28’, deu-se um momento de transição, mas que foi claramente provocado pelo Estrela. A equipa da Amadora saiu curto, chamando a pressão do Benfica, e teve sucesso a tirar a bola da zona dessa pressão com um passe longo.

Positivo/Negativo Positivo Arthur Cabral Alguns bons pormenores em apoios frontais, um grande golo, uma assistência e participação decisiva noutro. Bom jogo.

Positivo Mansur Foi, em geral, um bom jogo do central do Estrela. Não foi por ali que a derrota se construiu.

Positivo Di María Perdeu muitas bolas, como habitualmente, mas foi o mais capaz no ataque do Benfica, com vários momentos de muita qualidade.

Positivo Trubin Bom jogo do ucraniano, com um par de defesas de dificuldade elevada. Negativo Morato Jogo bastante fraco. Ofensivamente decidiu quase sempre mal e mesmo no plano defensivo, no qual deveria compensar as limitações no ataque, sofreu muito e foi batido vezes sem conta.

Negativo Régis Más definições no ataque e expulsão que esvaziou o pouco que restava ao Estrela.

Depois de ter saído com metade da equipa na pressão alta, os “encarnados”, com jogadores a regressarem a passo, ficaram expostos à velocidade de Jabá, que conduziu, rematou e fez a recarga de sucesso após a primeira defesa de Trubin.

Mesmo sem um momento ofensivo muito trabalhado, o Estrela somava saídas de perigo e poderia ter chegado ao 2-0 num lance desse tipo mal definido por Regis, que estava isolado.

Até que perto do intervalo o Benfica, que tinha somado apenas um livre de Kokçu e um remate mal feito de Arthur Cabral, virou o resultado de forma competente, mas com uma “ajuda”. O Estrela, com um jogador a ser assistido, estava a jogar com dez e isso baralhou as marcações de uma defesa até então muito certinha numa linha de cinco.

Foi essa confusão que permitiu a Di María conduzir para a zona central e a linha do Estrela, com um jogador a menos, não conseguiu a marcação competente a Arthur Cabral, que recebeu uma assistência aérea no peito e rematou de bicicleta para um belo golo.

Pouco depois, aos 45’, o Estrela voltou a defender com quatro, mas desta vez por distracção do lateral-esquerdo, que ficou atrasado no recuo.

Houve bola longa para João Mário, corte de Pedro Mendes e Arthur Cabral à espera da segunda bola, para assistir Rafa.

Otamendi inclinou, Regis garantiu

Em abono “encarnado” deve ser destacada, ainda assim, a mudança na via ofensiva, já que nos dois casos houve movimentações nas costas da defesa adversária, depois de quase 45 minutos de inércia e pedidos de bola no pé.

O essencial para o Benfica estava conseguido, ainda que com dois golos marcados para um valor de xG (golos esperados) inferior a um.

Aos 53’, um canto de Di María deu finalização de Otamendi depois de um cabeceamento de Arthur ao poste. Quem viu os primeiros 43 minutos de jogo não esperava que aos 53’ houvesse um golo do Benfica, quanto mais três.

Mas a mudança na via ofensiva e a defesa desfalcada do Estrela, nos dois primeiros golos, e o acerto numa bola parada, no terceiro, resolveram um jogo que pareceu destinado a ser bem mais duro.

A partir daqui pouco se passou – e menos ainda a partir da expulsão de Regis, por duplo amarelo –, mas ainda houve tempo para um golo de Marcos Leonardo, já depois dos 90'.