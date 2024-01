Terça na TV: Persépolis e os espíritos de Fellini, Já!

CINEMA

Persépolis

Fox Movies, 7h

Filme animado que conta a história de uma menina que cresceu no Irão durante a Revolução Islâmica. Trata-se da autobiografia de Marjane Satrapi, que já dera origem a quatro livros de banda-desenhada. Co-assinada por Satrapi e Vincent Paronnaud, a obra colheu várias distinções, incluindo o Prémio do Júri em Cannes e a nomeação para Óscar de melhor filme de animação.

Como Um Trovão

AMC, 19h57

Drama policial de Derek Cianfrance, com Ryan Gosling, Eva Mendes e Bradley Cooper nos papéis principais. Luke adora perigo, velocidade e viver no limite. Tudo muda quando descobre que tem um filho. Pressionado pela responsabilidade de criar a criança que ama acima de tudo, vai escolher um caminho que o fará deitar tudo a perder.

SÉRIE

Saving Hope

Fox Life, 23h09

Começa a quinta temporada da produção canadiana que injecta uma vertente sobrenatural na narrativa típica dos dramas médicos. Criada por Malcolm MacRury e Morwyn Brebner, tem Erica Durance e Michael Shanks nos papéis principais.

TEATRO

Eu Sou Clarice

RTP2, 2h58

A autora e encenadora Rita Calçada Bastos lança-se à vida e obra da escritora Clarice Lispector e entrega a interpretação a Carla Maciel. Estreado em Outubro de 2021, no São Luiz (Lisboa), este solo é o segundo espectáculo de uma trilogia iniciada com Se Eu Fosse Nina e terminada com À Procura de Chaplin.

DOCUMENTÁRIOS

Espaços Incríveis de George Clarke

RTP2, 20h43

Um velho camião militar transformado em refúgio de férias sobre rodas. E uma casa na árvore tão luxuosa que inclui uma sauna. É com estas visitas que o arquitecto George Clarke abre a porta à sexta temporada do programa em vai à descoberta de soluções engenhosas e espantosas para pequenos espaços.

Fellini dos Espíritos

RTP2, 22h52

Realizado por Anselma Dell’Olio em 2020, por ocasião do centenário do nascimento de Federico Fellini (1920-1993), Fellini dos Espíritos traça a biografia do cineasta italiano a partir do seu interesse por aquilo que poderia estar para além do material – esse mundo invisível, misterioso, inconsciente e espiritual que explorou através da psicanálise, da parapsicologia e até da cartomancia.

A jornada é narrada através de materiais de arquivo, excertos dos seus filmes e depoimentos de figuras do cinema como Terry Gilliam, Damien Chazelle ou William Friedkin, e de gente que privou de perto com Fellini, como a sua assistente pessoal ou a sua taróloga.

Já!

RTP1, 00h27

Realizado pelo estreante Jim Rakete, Já! incide sobre as alterações climáticas, perspectivadas por jovens que sentem o seu futuro hipotecado pela falta de responsabilidade ambiental das gerações anteriores. Fazem soar todos os alarmes de emergência global, exigem justiça climática e exercem pressão sobre decisores políticos e outros, recorrendo a formas de protesto como greves estudantis, manifestações ou desobediência civil.

O documentário vai ao encontro de jovens activistas de todo o mundo para perceber as suas motivações e cruza essa informação com opiniões de veteranos e especialistas na matéria. Também toma o pulso ao impacto das palavras e acções de Greta Thunberg, e dá conta do apoio à causa por parte de personalidades do mundo artístico, como Wim Wenders ou Patti Smith.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 21h59

Directo. Num clima de instabilidade política, o país é novamente sacudido. Na Madeira, suspeitas de corrupção motivam a saída do presidente do Governo madeirense Miguel Albuquerque e a renúncia do presidente da Câmara no Funchal, Pedro Calado. Isto enquanto os Açores se mobilizam para as eleições regionais que se realizam já no próximo domingo. E quando todo o país se prepara para as legislativas antecipadas. Perante este cenário, a pergunta que Carlos Daniel lança esta noite a debate é: “que saída para a tempestade política?”