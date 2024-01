Sondagem: PS recua mas consegue vantagem para a AD superior a cinco pontos

O conjunto dos partidos de direita soma menos intenções de voto do que na sondagem da Aximage de Dezembro. No entanto, o total das forças de esquerda continua atrás.

A sondagem da Aximage de Janeiro para a TSF, JN e DN mantém o PS no topo das intenções de voto tendo em vista as eleições legislativas de 10 de Março. Apesar de deslizar 1,5 pontos percentuais para 32,7%, o partido liderado por Pedro Nuno Santos surge à frente da Aliança Democrática (coligação pré-eleitoral entre PSD, CDS e PPM), protagonizada por Luís Montenegro, que soma 27,4% das intenções de voto.

Este valor da AD representa uma subida face aos 26% que PSD e CDS totalizavam na sondagem da Aximage de Dezembro, que ainda não media as intenções de voto da coligação, mas a daqueles dois partidos em separado.

Seja como for, apesar de o PS cair e de a AD melhorar face à soma de PSD e CDS no mês passado, os socialistas asseguram uma vantagem de 5,3 pontos para a coligação.

Em terceiro lugar continua destacado o Chega, que se mantém estabilizado nos 16,2%. Já o Bloco de Esquerda cresce perto de dois pontos percentuais para 8%, enquanto a Iniciativa Liberal surge estável nos 4,2%.

O PAN recua quase um ponto para 2,9%, ao passo que também a CDU (coligação pré-eleitoral entre PCP e PEV) e o Livre continuam praticamente inalterados em 2,6% e em 1,9%, respectivamente.

Já no que diz respeito ao somatório dos espectros políticos – e excluindo deste exercício o PAN, que admite fazer entendimentos tanto à esquerda como à direita –, o conjunto dos partidos de direita totaliza 47,8% (acima dos 46,4% de Dezembro) e as forças de esquerda valem 45,2% (ligeiramente acima dos 44,9% conseguidos no mês passado).

O trabalho de campo deste estudo de opinião da Aximage foi realizado entre 16 e 20 de Janeiro com base em 801 entrevistas, tendo a sondagem uma margem de erro de 3,5%. O estudo distribui proporcionalmente o número de indecisos.