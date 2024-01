Brincar com a justiça

Sou certamente parte de um largo número de portugueses que assistiu atónito às decisões e justificações do juiz Ivo Rosa em Abril de 2021, quanto ao que fazer com o processo e julgamento de José Sócrates, especialmente pelos critérios para a contagem da prescrição, (des)valorização selectiva de testemunhas e mais outras bizarrices.

Certo que a aplicação das leis tem detalhes e procedimentos que só os iniciados no tema dominam. No entanto, o resultado terá de ser lógico e entendível pelo cidadão comum, sob o risco de passarmos para o domínio da (in)justiça. Estes dias, soubemos que a Relação anulou e reverteu uma boa parte das decisões desse Abril de 2021. Certo, ficamos com a sensação de mais justiça, mas… quase 3 anos perdidos!? Como é possível que umas simples decisões de um simples juiz possam ter atrasado um processo desta importância por quase 3 anos. É injusto.

Já vimos que Sócrates não quer ser julgado, mas não devia ser assim tão simples brincar com a justiça. Discursos sobre a necessidade de mudar não faltam, mas uma coisa são discursos, outra são acções. Há mesmo vontade de mudar algo?

Carlos JF Sampaio, Esposende

O azar de Montenegro

Quando Montenegro se candidatou a líder do PSD contava com quase dois anos de preparação a candidato a primeiro-ministro. Pelo meio iria ter umas eleições europeias para delinear uma estratégia eleitoral, sem grande problema se não fosse vencedor. Desde que não perdesse por uma margem muito grande, pois como todos sabemos os portugueses, infelizmente, não dão grande importância a estas eleições. Dá-se o caso da demissão de António Costa e a dissolução do Parlamento, o que vem precipitar toda a estratégia, tendo que fazer uma corrida de fundo que não estava a contar. Surge agora o caso de Miguel Albuquerque, muito mais grave do que aquele se passou com Costa. Montenegro não teve a coragem de declarar a perda da confiança política quando Albuquerque foi declarado arguido. Todos estes percalços, não previstos por Montenegro, quando se candidatou, têm-lhe sido altamente desfavoráveis e certamente terão consequências eleitorais.

António Barbosa, Porto

A modernidade do nosso caminho-de-ferro

A modernidade de um caminho-de-ferro reside na sua prontidão, não na sua velocidade. A prontidão, variável moderna que o telemóvel ajudou a consolidar, reclama altas frequências, não necessariamente altas velocidades. E as altas frequências requerem vias duplas e tráfegos disciplinados, com critério e ordenamento horário. O atraso ferroviário de Portugal mede-se pela escassez de vias duplas e pela teimosia em não as construir, não pelas supostamente baixas velocidades de ponta. Na rede interna dos Países Baixos, a velocidade máxima é 140 km/hora, na Dinamarca os comboios da rede Intercidades circulam a médias inferiores, na Irlanda as duas principais cidades estão ligadas a menos de 110 km/hora e nos EUA o celebrado Acela demora quase 7h a percorrer 634km entre Boston e Washington. Andar muito, muito depressa é um objectivo imaturo, que custa muito caro e não resolve os reais problemas dos cidadãos.

Eduardo Zúquete, Lisboa

Resposta à carta "A última página"

Em referência à carta do leitor Guilherme Lavos (de 25 de Janeiro) que referencia dois cronistas do PÚBLICO, Carmo Afonso (C.A.) e João Miguel Tavares, devo dizer que aceito quase tudo o que escreveu até ao último parágrafo. Contudo o seu ideário "assim, assim" descarrila quando no fim exprime a sua posição/oposição partidária, definindo a cronista C.A. como "uma espécie de 5.ª coluna do PS". Respondo que "olhe que não, não será bem assim". E qual seria o problema se fosse?

É tanto quanto eu saber que o outro cronista, não o rotulando afecto a um partido, o encaixo na direita liberal, que ele não esconde, com alguns laivos de populismo. E então? Só leio o que quero, comprando o jornal todos os dias por respeito aos outros cronistas que me interessa ler e por apoio à imprensa escrita. Assim considero a sua conclusão irrelevante.

Reginaldo G. Gonçalves, Alfragide

Portas vs. Montenegro

Paulo Portas, o ministro irrevogável, o "dono" do CDS, o director do Independente, o ministro dos Negócios Estrangeiros, reaparece qual D. Sebastião em socorro de Luís Montenegro, que é fraco em excesso para ser chefe do PPD, e ainda pior da ressuscitada AD. Portas aparece na última hora para se pendurar no passado e com um suposto ar de estadista solenemente dizer mal de todos à esquerda, para ver se Montenegro não arruína o PPD, e o coloca quase em pré-coma, como já está o CDS. Montenegro está feliz e contente por este ter aparecido, veremos se sempre salva alguma coisa e qual será a moeda de troca.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto