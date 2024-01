Natação: Portugal encerra com 10 medalhas o Euro Meet no Luxemburgo

No último dia da competição, a comitiva nacional somou mais três presenças no pódio - nos 400m livres femininos e nos 100m livres masculinos.

Portugal encerrou a participação no Euro Meet de natação, que decorreu no Luxemburgo, com um total de 10 medalhas conquistadas, depois de, neste domingo, ter juntado mais três ao palmarés na competição.

Na final dos 400m livres, Francisca Martins foi segunda classificada, com 4m13,90s, naquela que foi a terceira medalha de prata da nadadora no Luxemburgo, depois dos 200m e dos 800m livres, numa final dominada pela alemã Maya Werner (4m10,88s).

Diana Durães fechou o pódio na mesma distância, com 4m14,41s, e repetiu o bronze que tinha alcançado nos 800m livres. Ela que tinha vencido, no sábado, os 1500 metros.

Na final masculina dos 100m livres, Diogo Ribeiro só cedeu ante o recordista mundial, o romeno David Popovici, que nadou a distância em 48,01 segundos, recorde do meeting, batendo o português (que ficou com a prata) por 66 centésimos.

Para além deste segundo lugar, Ribeiro termina o Euro Meet com uma vitória nos 50m livres (22,03s) e outra nos 50m mariposa, juntando-se a este pecúlio da comitiva portuguesa o segundo lugar de Miguel Nascimento nos 50m livres (22,30s).