Sondagem: Montenegro é o líder com maior potencial de voto, Raimundo com maior rejeição

Segundo a sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF, o potencial de voto no líder do PSD é de 52%, seguindo-se Pedro Nuno Santos, com 47%.

Como candidato a primeiro-ministro, Luís Montenegro é quem regista maior potencial de voto (que inclui os inquiridos que afirmam votar “de certeza” e os que admitem fazê-lo), com mais cinco pontos percentuais do que Pedro Nuno Santos. Os dados são da última sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF e mostram ainda que Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, é aquele em quem mais inquiridos “nunca votariam”.

Segundo a sondagem, o líder da Aliança Democrática (AD) e presidente do PSD, Luís Montenegro, regista um potencial de voto nas legislativas de 10 de Março de 52%. Este valor inclui os inquiridos que afirmam votar “de certeza” no social-democrata (25%) e os que consideram essa opção (27%). Cinco pontos percentuais abaixo de Montenegro, com 47% do potencial de voto, surge o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos (20% dos inquiridos dizem votar “de certeza” no socialista e 27% admitem vir a fazê-lo).

Montenegro regista melhores resultados nas regiões Centro, Norte e na Área Metropolitana do Porto. No que toca à faixa etária, os mais jovens (18-34 anos) são os que demonstram maior potencial de voto no social-democrata (57%). Por sua vez, Pedro Nuno Santos regista melhores resultados no Sul e na Área Metropolitana do Porto. Em termos etários, e ao contrário Montenegro, o líder do PS consegue maior potencial de voto (52%) junto dos mais velhos (65 ou mais anos).

Ainda relativamente ao potencial de voto, abaixo de Montenegro e Pedro Nuno Santos surge a bloquista Mariana Mortágua (37%), o liberal Rui Rocha (35%), o co-líder do Livre, Rui Tavares, e o presidente do Chega, André Ventura (ambos com 34%), a líder do PAN, Inês Sousa Real (28%) e em último o líder dos comunistas, Paulo Raimundo (21%).

De todos os candidatos a primeiro-ministro, aquele que regista maior taxa de rejeição é Paulo Raimundo. Entre os inquiridos, 71% admitem que “nunca votaria” no líder do PCP.

Esta sondagem da Aximage foi feita com base numa amostra de 801 entrevistas (671 online e 130 telefónicas), sendo que o trabalho de campo decorreu entre 16 e 20 de Janeiro de 2024, com um erro máximo da amostragem de mais, ou menos, 3,5%.