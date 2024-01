Ser investigado ou ser suspeito

Quando António Costa teve conhecimento de um parágrafo de um texto publicado pela PGR onde se referia que ele estava a ser investigado, sem que soubesse porquê, apresentou a sua demissão do cargo de primeiro-ministro de Portugal. Miguel Albuquerque foi constituído arguido, isto é, considerado suspeito de crimes identificados, e recusa-se a apresentar o seu pedido de demissão do cargo de presidente do Governo Regional da Madeira.

Luís Montenegro, que achou bem a tomada de posição de Costa, também acha bem a posição de Albuquerque, porque nada tem a ver com o caso de Costa. De facto, pouco tem a ver: é muito pior! Não é nada brilhante a posição do PSD, nem a favorece à boca das urnas.

Carlos Anjos, Lisboa

Que panorama

Sopram ventos nada limpos de saudosismo pelo que de mais fétido teve a história do século XX. Dos EUA à Argentina, da Itália à Alemanha, é desolador, to say the least. Portugal vai por arrasto neste modismo nefasto. A imprensa livre e o jornalista são alvos a abater. Os jovens parecem medusados, os algoritmos são gasolina. O grande líder da extrema coisa de direita, mentirola, gabarola e matreiro. São estes adjectivos tão grande eufemismo, que adjectivá-lo correctamente tornaria esta carta impublicável. Promete tapar os buracos que o ex-chefe da maioria absoluta jura que não abriu. O número de sem-abrigo; imigrantes que vivem em contentores em condições desumanas, usados como trabalho escravo. Os direitos humanos são a última prioridade desta economia absurda. Que 2 vezes 7% são 14%, é certo. Confesso o meu medo, que o multiplicador seja 3, e não 2.

Maria Afonso, Lisboa

Acordos e salários

O cenário de crise que atravessamos não acautelou atempadamente as dificuldades, e a melhoria das condições de vida de uma classe profissional que todos os dias procura estar ao serviço de pessoas, bens e empresas, e onde a função de vigilante é cada vez mais exigente, mas cada vez menos atractiva.

As alterações salariais na área da vigilância, além de estarem quase equiparadas ao salário mínimo, para muitos profissionais desta actividade profissional não entram em vigor no início do ano, ficando dependentes da publicação pelo Governo de uma denominada portaria de extensão para a sua aplicação prática, o que acaba por penalizar muitos profissionais que, estando ao serviço do Estado, podem concluir que este não é pessoa de bem.

O aumento do custo de vida não está dependente da mudança de governos, mas a aplicação dos aumentos salariais também não deveria estar dependente da assinatura de acordos, porque o tempo da publicação da referida portaria não se compadece como as dificuldades que as pessoas passam, ficando, estas sim, dependentes da boa vontade de um Estado que só se importa com as pessoas para arrecadar impostos.

Américo Lourenço, Sines

Onde pára a polícia?

Junto à estação ferroviária de uma das cidades mais populosas do país, alguém teve um surto psicótico e decidiu destruir tudo o que conseguiu. Sinais de trânsito, caixotes do lixo, ecopontos, esplanadas e até uma moto. Delirando e alucinando, o indivíduo chega a agredir elementos da própria família, que o tentavam acalmar. Ligando para a PSP a requisitar ajuda, a resposta não poderia ser mais desinteressada: “Não temos viaturas disponíveis.” Inaceitável como uma instituição pública de segurança não tem os meios necessários nem recursos humanos mínimos para dar resposta às necessidades da sociedade, parecendo que está à espera que seja o cidadão a fazer justiça com as próprias mãos, perseverando a ordem pública.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Decisões

Muitos tomaram decisões precipitadas (como dar a maioria absoluta ao PS), de que viriam a arrepender-se mais tarde... Isto vem a propósito das últimas sondagens vindas a público, para as legislativas de 10 de Março. O PS, depois de trapalhadas e mais trapalhadas, com alguns ministros, e não só, obteria 26,4%, depois de desperdiçar uma maioria absoluta, quando venceu as últimas legislativas. Nestas situações é que o povo nunca se engana... Para bom entendedor, meia palavra basta!

Tomaz Albuquerque, Lisboa