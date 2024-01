27 de Janeiro: a data da libertação de Auschwitz é o dia de lembrar as vítimas do Holocausto

Dia 27 de Janeiro é o aniversário da libertação do campo de Auschwitz- Birkenau, em 1945. E foi este o dia escolhido, em 2005, pela Assembleia Geral das Nações Unidas para a comemoração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, com iniciativas e homenagens em toda a Europa e em outras partes do mundo.

Este ano comemora-se o 79.º aniversário da libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz- Birkenau, onde mais de 1,1 milhão de pessoas foram mortas, das quais cerca de 90% eram judeus. Para as comemorações da data internacional, o tema escolhido para 2024 foi "Reconhecer a coragem extraordinária das vítimas e sobreviventes do Holocausto", em memória dos que tiveram a coragem de desafiar os nazis durante o Holocausto.

Na Alemanha, onde as pessoas depositaram flores e acenderam velas nos memoriais das vítimas do terror nazi, o chanceler Olaf Scholz fez questão de afirmar que o seu país continuará a assumir a responsabilidade por este "crime contra a humanidade". Scholz apelou a todos os cidadãos para que defendam a democracia alemã e lutem contra o anti-semitismo.

"Nunca mais é todos os dias", disse Scholz no seu podcast semanal em vídeo proferindo o slogan associado às lições que a Humanidade pode retirar do Holocausto e de outros genocídios e que foi usado primeiro pelos prisioneiros libertados do campo de concentração de Buchenwald para expressar o sentimento antifascista. "O dia 27 de Janeiro chama por nós: mantenham-se visíveis, sejam audíveis, contra o anti-semitismo, contra o racismo, contra a misantropia e pela nossa democracia", acrescentou.