“Casa para todos”. Marcha pela habitação já desfila em Lisboa

Às 15h em ponto, as colunas de um dos veículos que se preparavam para abrir a manifestação pelo direito à habitação deram o tiro de partida para a marcha que percorrerá a Avenida Almirante Reis, em Lisboa. À porta do Café Império, na Alameda, as pessoas iam começando a chegar, trazendo de casa cartazes em papelão, outros agarrando as faixas que os organizadores iam distribuindo.

As primeiras conversas, os abraços de quem se conhecia iam ocupando o tempo até que o som de Se esta rua fosse dos O'queStrada libertou os primeiros movimentos. Mas a manifestação só começaria 40 minutos depois. Sobrepunha-se o ensurdecedor som dos arrufes dos Porbatuka. Está nas ruas a reivindicação. Um cartaz do movimento Porta a Porta, um dos promotores, sintetiza-o em três palavras: “Casa para todos”. Noutros dois lê-se "Uma casa que possa pagar, isto é radical?" e "Fartos de escolher, pagar a renda ou comer".

Promovido pela plataforma Casa Para Viver, é o terceiro protesto em menos de um ano em que os cidadãos reclamam políticas públicas em defesa do direito à habitação digna. Além de Lisboa, há manifestações em mais cinco cidades: Porto, Coimbra, Aveiro, Braga e Viseu.

O caderno reivindicativo de hoje tem sete pontos. O primeiro reclama uma redução das prestações bancárias “pondo os lucros da banca a pagar” essa baixa, de forma a contrariar o agravamento dos juros que se verificou nos últimos meses por causa do combate à inflação decidido pelo Banco Central Europeu (BCE). A pensar nas dificuldades que os cidadãos enfrentam quando procuram uma casa para arrendar pelo elevado preço dos arrendamentos, a plataforma propõe que o Estado regule as rendas e prolongue a duração dos contratos, para dar estabilidade aos inquilinos.

Terceiro ponto: decidir políticas que ponham “fim aos despejos, desocupações e demolições, sem alternativa de habitação digna, que preserve a unidade da família na sua área de residência”.

Foto Faixa em que se lê "Crise aumenta, não aguenta" na manifestação pela habitação, em Lisboa Rui Gaudêncio

Foto Manifestação pelo direito à habitação, em Lisboa Rui Gaudêncio

Quarta reivindicação: rever “todas as formas de licenças para a especulação turística”. A quinta exigência tem que ver com a revisão dos incentivos à entrada de cidadãos estrangeiros: reclama-se o “fim do estatuto dos Residentes Não Habituais” – do programa que incentiva trabalhadores e pensionistas a mudarem-se para Portugal para aqui beneficiarem de um IRS mais baixo durante dez anos – e propõe-se o fim “dos incentivos para nómadas digitais, das isenções fiscais para o imobiliário de luxo e fundos imobiliários”.

Interligada a estas prioridades, a plataforma defende que é preciso “colocar no mercado de imediato os imóveis devolutos dos grandes proprietários, fundos e empresas que só têm como fim a especulação”. A sétima reivindicação tem que ver com a necessidade de “aumentar o parque de habitação pública do Estado.