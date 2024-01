Milhares saíram à rua para exigir "Casa para todos"

Milhares de pessoas voltaram a sair à rua este sábado, em várias cidades do país, para mais uma manifestação pelo direito à habitação. Depois de protestos em Abril e em Setembro do ano passado, o movimento convocado pela plataforma Casa Para Viver voltou a reunir cidadãos insatisfeitos com a actuação política na defesa do direito à habitação digna.

Em Lisboa, a marcha começou em frente ao café Império, na Alameda, e terminou já no Terreiro do Paço, onde continuaram os gritos de protesto e a exibição de faixas e cartazes com frases como "Casa para todos" ou "Fartos de escolher, pagar a renda ou comer".

No Porto, a manifestação percorreu a rua de Santa Catarina, desde a rua de Fernandes Tomás até à Praça da Batalha. No total, foram convocadas manifestações pela habitação em perto de duas de dezenas de cidades do país.