“Que se lixem os veleiros”: como Eduardo Gageiro fotografou Salazar e o 25 de Abril

Para quem não conhece ainda essa que é uma das imagens mais emblemáticas do Portugal do século XX, abre-se este sábado a oportunidade de ir ver Salgueiro Maia (1944-1992) a morder o lábio rodeado de chaimites e militares no 25 de Abril de 1974. “Para não chorar. É que o 25 de Abril venceu-se ali”, explicou o capitão de Abril ao fotógrafo Eduardo Gageiro. Factum, a exposição que agora ocupa o torreão nascente da Cordoaria Nacional, em Lisboa, junta-lhe outras 169 imagens, três das quais inéditas (e surpreendentes), de um dos mais importantes fotojornalistas (e por isso cronistas) do nosso passado recente. Estão lá as suas fotografias favoritas da revolução dos cravos, mas também o seu retrato predilecto de Oliveira Salazar.

