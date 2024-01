Filhos de Provezaide 2022: o Douro também é para brancos

Mesmo que durante séculos o Douro possa ter esquecido ou menosprezado a sua produção de vinhos brancos, os registos históricos mostram que em Provesende os brancos se destacavam já antes da demarcação e criação da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro. Desde os tempos medievais que a zona era referenciada pela qualidade dos seus vinhos brancos. “He o vinho o fruto mais abundante que se recolhe em Provezende he de vinho branco o mais selleto por doce, claro, activo e generoso, entre vinho tinto e branco que se colhe”, referem as Memória Paroquiais do tempo em que a zona era ainda Couto da Sé de Braga, sendo que já depois de instituída a demarcação a zona de Provesende é referida como produtora de vinho branco de feitoria, ou seja, os melhores e destinados a exportação.

