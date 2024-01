Albuquerque sai de cena e abre a porta a um novo Governo. Marcelo debaixo de fogo

Presidente do governo regional da Madeira deverá ser substituído no cargo para manter apoio do PAN à coligação. PS acusa Marcelo de ter duplo critério ao não anunciar eleições.

Depois do xeque-mate do PAN-Madeira, Miguel Albuquerque sai da liderança do Governo regional e abre a porta a um sucessor para permitir que a coligação PSD/CDS continue a governar. O nome escolhido – que poderá ser Jorge Carvalho, actual secretário regional da Educação, – é aprovado pelo PSD-Madeira na segunda-feira. Esta proposta terá de receber a bênção do representante da República, Irineu Barreto. É precisamente para esta figura que Marcelo Rebelo de Sousa remete a solução para a crise política na Madeira, mas lembra que a substituição de Miguel Albuquerque implica a demissão e faz cair a proposta de Orçamento regional que será discutida em Fevereiro. Na região, o cenário que está em cima da mesa, caso a proposta de substituição seja aceite, é a formação de um novo governo e a apresentação do mesmo Orçamento.