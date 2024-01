E agora um campeão de Inverno que nunca foi campeão

A Taça da Liga tem neste sábado, em Leiria, dois finalistas inesperados, mas o certo é que Sp. Braga e Estoril foram capazes de afastar os teoricamente favoritos Sporting e Benfica nas meias-finais e vão disputar entre si o título de campeão de Inverno, atribuído pela Liga de clubes a quem conquista o troféu.

Sem nunca terem sido campeões nacionais, no caso dos bracarenses é a hipótese de elevarem para três o número de Taças da Liga no seu museu. Já os estorilistas podem festejar aquele que seria o seu primeiro troféu nacional, depois de terem sido derrotados pelo Benfica numa final da Taça de Portugal em 1943/44.

Apesar da entrega do troféu no sábado, há jogos da I Liga no fim-de-semana. O FC Porto será o primeiro a entrar em campo. Será no domingo, em Faro, e sendo terceiro da tabela, os "dragões" não têm grande margem de erro.

O mesmo sucede com o Benfica, vice-líder do campeonato. Os "encarnados" têm uma curta deslocação até ao terreno no Estrela da Amadora na segunda-feira e estão obrigados a vencer se não quiserem correr o risco de ver o Sporting afastar-se no topo da classificação.

Os "leões" sobem ao relvado sabendo já o resultado de todos os seus mais directos adversários e recebem um Casa Pia longe do desempenho surpreendente que protagonizou a época passada. Aqui encontra o calendário completo da jornada e o horário das transmissões televisivas e aqui a mesma informação para a II Liga, onde o jogo grande é um AVS-Marítimo, no domingo de manhã.

No futebol internacional, com o fim-de-semana a ser destinado a jogos da Taça de Inglaterra e a jornada da Premier League a ser empurrada para meio da próxima semana, é em França que surgem os duelos mais chamativos, com um Marselha-Mónaco no sábado e um PSG-Brest no domingo, este último opondo o líder da classificação e o terceiro classificado.

Ainda no futebol, nota para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, onde o Benfica, que recentemente assegurou uma inédita qualificação para os "oitavos" da prova, a ir jogar a Barcelona.

Já a nível de selecções, prosseguem a Taça Asiática (com Paulo Bento a levar os Emirados Árabes Unidos aos "oitavos") e a Taça das Nações Africanas, neste último caso com Nigéria, Angola e Egipto, selecções treinadas por técnicos portugueses, a disputarem os "oitavos".

O fim-de-semana vai trazer também as finais (feminina no sábado e masculina no domingo, ambas às 8h de Lisboa) do Open da Austrália, sendo que a grande surpresa até ao momento foi a eliminação de Novak Djokovic – o sérvio era o detentor do troféu e não perdia um encontro no torneio de Melbourne há seis anos.

No judo, Odivelas recebe este fim-de-semana o Grande Prémio de Portugal, etapa do circuito mundial e que atribui pontos para a qualificação olímpica. A entrada é livre para ver alguns dos melhores judocas mundiais, embora limitada à capacidade do pavilhão.

Já no basquetebol nota para os jogos que o FC Porto e o Sporting realizam na quarta-feira, relativos à quinta jornada da Taça da Europa: os portistas frente aos bascos do Bilbau Baskete os sportinguistas contra os turcos do Bahcesehir College. E ambos os emblemas nacionais têm possibilidades de chegarem aos quartos-de-final da competição.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

O regresso de Nelson Oliveira ao futebol português.

O desempenho de Nuno Borges no Open da Austrália.

Buffon sugeriu a medida, mas será que o futebol precisa de balizas maiores?

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.

O Planisférico falou-nos do futebol na Palestina e na selecção deste território.