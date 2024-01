Funkos, dinheiro e outros Grandes Dilemas para a família

EXPOSIÇÕES

Funko Pop!

25 de Janeiro a 25 de Fevereiro

Durante um mês, o Almada Forum mergulha no mundo dos pequenos bonecos cabeçudos de traço inspirado na cultura pop e em universos como o de Star Wars, Harry Potter ou Dragon Ball.

Nesta que se apresenta como “a maior exposição de Funko Pop! da Europa” – assim garante a organização, assegurada pelo centro comercial em parceria com a Comic Con Portugal e a Epopculture –, pode ver-se uma colecção exclusiva com mais de 4500 figuras e vitrinas espalhadas por vários pontos (raridades incluídas).

Isto sem esquecer os oito dioramas ali montados, metade dos quais em tamanho gigante, para dar cenário e ambiente à experiência dos visitantes, e as duas caixas à escala real que permitem tirar fotografias em família “como se se tratassem de verdadeiras figuras dentro das caixas coleccionáveis”. A diversão estende-se ainda às redes sociais do Almada Forum, onde serão dinamizados passatempos para oferta de “funkos”.

Aberto todos os dias, das 10h às 23h (sexta e sábado, até às 24h).

Grandes Dilemas

6 a 31 de Janeiro

Joana Rita Sousa, filósofa, “perguntóloga” e cujo desporto preferido é o diálogo, assina a exposição patente no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), que convida miúdos e graúdos a “parar e pensar”.

Na grelha de partida estão oito dilemas éticos e um exercício de avaliação de prós e contras. Que dilemas nos incomodam no quotidiano e que critérios usar nas escolhas que fazemos são duas das questões em cima da mesa.

A exposição integra o Ciclo Ética e Justiça e pode ser vista de segunda a sexta, das 10h às 13h e das 14h às 17h; e ao sábado e domingo, das 10h30 às 13h e das 14h às 17h30. A entrada é livre.

O Valor da Confiança no Dinheiro

2 de Novembro a 31 de Outubro

Na Filial do Banco de Portugal no Porto, o foco aponta para a confiança, a contrafacção e a segurança. Com o cunho do Museu do Dinheiro de Lisboa, uma exposição pedagógica que tem como objectivo dar a conhecer as principais funções do Banco de Portugal.

Reúne documentos, equipamentos de laboratório e outros instrumentos que permitem atestar a segurança e a autenticidade de moedas e notas, “dinheiro que usamos todos os dias”, e confirmar as marcas e características “que fazem do euro um meio de pagamento seguro e confiável”, explicam na nota de imprensa. De segunda a sexta, das 8h30 às 15h, com entrada gratuita.

MÚSICA

Cenas Infantis

28 de Janeiro

O Serviço Educativo da Casa da Música do Porto convida para entrar em Cenas Infantis, o célebre ciclo de peças para piano, escrito em 1838 por Robert Schumann.

Uma “releitura delicada e divertida” do imaginário do compositor alemão, que para criar os andamentos foi buscar inspiração à infância e a momentos como “jogar à cabra-cega, brincar montado num cavalo de pau ou simplesmente sentir o conforto de se estar à lareira”, refere a sinopse. Domingo, às 10h, 11h30 e 16h, com bilhetes a 12,50€ (criança + adulto).

TEATRO

Uma Ideia de Justiça

27 e 28 de Janeiro

“Porque é mais fácil identificar a injustiça do que definir a justiça?”. “Quando chega uma travessa de fruta, quem tem direito à primeira peça?” Estas são duas das questões levantadas na peça escrita por Isabel Minhós Martins, dirigida por Joana Providência e apresentada como “uma ferramenta de construção da noção de justiça”.

Liberdade, equidade, inclusão e diversidade são noções caras à narrativa, apontada a maiores de seis anos e levada ao palco do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), sábado e domingo, às 11h30 e 16h30. A entrada custa 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Horizonte

28 e 29 de Janeiro

Em Évora, o Salão Nobre do Teatro Garcia de Resende recebe o teatro de formas animadas da associação cultural Limite Zero.

Em cena está João, um menino de sete anos, que tem um sonho: conhecer o mar. Nascido no “ponto mais distante do mar”, em Paradela (Miranda do Douro), e numa família onde escasseiam as posses, decide fazer-se ao caminho com uma pequena trouxa às costas. Até chegar ao mar de Esposende, destino final, irá deparar-se com problemas, superar medos e concretizar sonhos.

Com encenação de Raul Constante Pereira, Horizonte é apresentado no domingo, às 11h, com bilhetes a 4€ (grátis até aos 12 anos). No dia seguinte, há sessões reservadas à comunidade escolar, às 11h e às 15h (3€).

LEITURAS

Encontro Internacional Contadores de Histórias

25 de Janeiro a 3 de Fevereiro

Leiria, Batalha, Marinha Grande e Santarém dão o “corpo” ao manifesto do encontro promovido pel’O Nariz - Teatro de Grupo.

Espraia narrativas, adágios, contos tradicionais e trava-línguas por vários espaços, entre escolas, instituições de solidariedade social, associações e bibliotecas, sempre com a missão de “compreender o mundo que nos rodeia e desenvolver o espírito crítico”, assinala a cartilha.

Para esta edição contribuem os portugueses António Fontinha, Luís Correia Carmelo, Valter Peres, Bru Junça, Cristina Taquelim e Jorge Serafim, a que se juntam Marwa Karimi (Afeganistão), Quico Cadaval (Espanha), Antonella Gilardi (Itália), Fábio Supérbi (Brasil) e Rodolfo Castro (Argentina). Mais informações aqui.

ACTIVIDADES

Clubes de Teatro dos 8 aos 88

13 de Janeiro a 29 de Junho

Marta Freitas e Pedro Mendonça (sessões de terça, das 19h às 21h) e Emílio Gomes e Neto Portela (ao sábado, das 14h30 às 16h30) orientam o programa do Clube de Teatro que, neste semestre e à boleia dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, é dedicado à Revolução dos Cravos e à democracia.

Com a inspiração toldada pelo Fado Alexandrino de António Lobo Antunes – romance que se estreia no palco do Teatro Nacional São João pelas mãos de Nuno Cardoso, em Abril próximo – e por Um Sonho de August Strindberg levado às tábuas por Bruno Bravo, lança-se o desafio aos participantes: neste lugar, a paixão pelo teatro não tem idade e “tudo pode acontecer, tudo é possível e provável”, nota a sinopse.

Cada grupo tem a sua folha de trabalho, mas no dia 25 de Abril (quinta, às 15h) há ensaio aberto partilhado pelos dois clubes.

A actividade decorre no Teatro Carlos Alberto (Porto) e tem um custo de 30€ (inclui voucher válido para seis espetáculos de Janeiro a Junho).

À Pesca de Histórias

27 de Janeiro

Ana Lázaro convida crianças e jovens a ir À Pesca de Histórias. Com encontro marcado na Sala Jorge Pais de Sousa da Cena Lusófona (Coimbra), e ao abrigo dos Sábados para a Infância do Teatro da Cerca de São Bernardo, procura-se dar corda ao pensamento e à imaginação por meio de palavras e narrativas.

Sábado, às 11h (crianças dos seis aos oito anos) e às 14h30 (dos nove aos 12 anos), com bilhetes a 10€. Inscrições e reservas em 239 718 238, 966 302 488 e bilheteira@aescoladanoite.pt.

À Procura de Uma Ideia

28 de Janeiro

Francisca Valador, Inês Machado e Susana Amaral orientam esta oficina, apontada a crianças dos quatro aos seis anos. Ponto de partida: o que vemos primeiro numa obra de arte.

Entre “figuras, manchas, linhas ou fundos”, somos atraídos por detalhes que são subjectivos – “uma pessoa pode reparar num pequeno detalhe que a outra passa despercebido”, explicam – e que aqui são desconstruídos e retirados do lugar, camada a camada.

No Museu de Arte Contemporânea MAC/CCB, em Lisboa, domingo, às 11h. A participação custa 8€ (criança + adulto); as inscrições são feitas através dos contactos 213 612 800 e servico.educativo.museu@ccb.pt.