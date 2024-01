California, uma das primeiras pinturas de David Hockney, vai a leilão

Mantido longe dos olhares do público durante mais de 40 anos, o quadro está avaliado em cerca de 16 milhões de libras (18,75 milhões de euros).

Uma das primeiras obras do artista britânico David Hockney, um quadro que representa o seu conhecido motivo de piscina e que não é visto em público há mais de 40 anos, vai a leilão. A estimativa é para que seja arrematado por cerca de 16 milhões de libras (18,75 milhões de euros).

Hockney, de 86 anos, pintou California, que mostra duas figuras nuas numa piscina exterior, em 1965, após a sua primeira viagem a Los Angeles. E, desde 1968, o quadro ficou guardado numa colecção privada, tendo sido visto em público pela última vez em 1979.

Agora, California é um dos destaques de 20th/21st Century: London Evening Sale, evento organizado pela casa de leilões Christie’s, a 7 de Março, e está listado com “um preço sob consulta”, com uma estimativa na ordem dos 16 milhões de libras (18,75 milhões de euros).

Foto O rei Carlos III conversa com David Hockney durante um almoço para membros da Ordem de Mérito no Palácio de Buckingham, a 24 de Novembro de 2022. Aaron Chown/Pool via REUTERS/Arquivo

“Este é um dos primeiros exemplos (das pinturas de piscina de Hockney)”, disse Tessa Lord, especialista sénior e directora do departamento contemporâneo do pós-guerra da Christie’s de Londres, à Reuters numa antevisão de imprensa na quinta-feira.

Em 2018, a obra de Hockney Retrato de um Artista, de 1972, foi vendida por 90 milhões de dólares (cerca de 79 milhões de euros, ao câmbio da época), estabelecendo um recorde na altura para o preço mais alto alguma vez pago em leilão por uma obra de um artista vivo. “Há muito cruzamento entre as duas obras, mas também vimos desde aquele preço recorde mundial em 2018 um verdadeiro alargamento do mercado para David Hockney”, disse Lord.

Foto A pintura do artista britânico David Hockney intitulada California (1965) está avaliada em 16 milhões de libras EPA/ANDY RAIN

“Nos últimos anos, vendemos obras do espólio de Paul Allen, que, em particular, revelaram a sua prática posterior, as suas paisagens e o que sentimos ser um verdadeiro reconhecimento internacional entre os coleccionadores da contribuição de Hockney para a arte contemporânea.”

Em Outubro do ano passado, um gato a preto e branco, um dos seis produzidos pelo artista em 1955, quando ainda era apenas um estudante de arte, foi levado a leilão, tendo sido arrematado por 89.500 libras (102.910€).

Apesar de o preço não se comparar às obras mais valiosas de Hockney, o resultado foi uma surpresa, já que se tratou de uma oferta do pintor, cenógrafo e fotógrafo, quando ainda era um desconhecido estudante, a um casal que abriu a sua casa para lhe oferecer um abrigo da chuva.