Mariana Reis lança um primeiro álbum com muito de autobiográfico

Nascida em Almada, há 27 anos, Mariana Reis estreou-se em 2021 com um single, em 2022 lançou um EP e agora publica um álbum que há-de apresentar no Musicbox, em Abril.

Chama-se Mariana Reis, estudou piano desde pequena e depois fez dele profissão, como professora. Como cantora e compositora, a sua estreia fez-se em Setembro de 2021, com uma canção: engana-me hoje, eu deixo, a que se seguiu, em 2022, um primeiro EP. Agora, esta sexta-feira, lança não és tu, nem sou eu (assim mesmo, sem uso de maiúsculas), álbum que já vinha a anunciar com alguns singles e cujo videoclipe da canção-título acaba de ser publicado no YouTube. E vai apresentá-lo nas Fnac em Fevereiro (17 Gaia, 18 Porto, 24 Coimbra e 25 Leiria) e Março (Lisboa), antes de um concerto no Musicbox, em Lisboa, que deverá ter lugar no dia 10 de Abril, às 21h30.