Fim-de-semana na TV: Fassbinder, Ary Fontoura, Taça da Liga e vida na lava

CINEMA

Cuidado com Essa Puta Sagrada

TVCine Edition, sábado, 22h

Rainer Werner Fassbinder tinha 26 anos quando realizou, a partir da sua experiência e em tom auto-irónico, esta fita sobre o próprio acto de filmar – ou de tentar concretizar um filme, num clima de tensões, confusões, atrasos e disfunções, em que a equipa está em modo de frustração contínua perante essa “puta sagrada” que é a câmara.

É com esta obra de 1971 que o TVCine Edition abre um especial dedicado ao enfant terrible do Novo Cinema Alemão, com a exibição de oito filmes seus, em cópia restaurada, aos sábados à noite, até 16 de Março. Seguem-se As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, O Mercador das Quatro Estações, O Medo Come a Alma, Amor e Preconceito, Mamã Küsters Vai para o Céu, Roleta Chinesa e O Casamento de Maria Braun.

Todos Querem o Mesmo

Fox Comedy, sábado, 23h

Com assinatura de Richard Linklater, esta é a “sequela espiritual” do filme de culto Juventude Inconsciente, também da sua lavra. Ambientado na década de 1980, acompanha um grupo de rapazes que se prepara para o início das aulas numa pequena universidade do Texas (EUA).

Jake (Blake Jenner), caloiro, é a mais recente aquisição da equipa de basebol. Para provar que merece o lugar, vai ter de conquistar a amizade e o respeito dos veteranos. Por isso, deixa-se arrastar pelas festas e enredar pelas constantes quezílias que acontecem na residência universitária onde passa a morar com os novos companheiros. É nesse contexto que conhece Beverly (Zoey Deutch), uma jovem de uma outra residência, por quem se apaixona.

Photo

RTP2, sábado, 23h

Após a trágica morte da mãe, Elisa descobre que o homem que a criou como filha não é o seu verdadeiro pai. Com um sentimento de perda e desamparo, tenta encontrar respostas nas imensas fotos deixadas pela progenitora. Nessa busca de si mesma, decide deixar Paris rumo a Lisboa, ao encontro do passado da mãe e de um pai desconhecido que talvez tenha as respostas por que anseia.

Photo, a estreia na realização de Carlos Saboga, conta com interpretações de Anna Mouglalis, Rui Morrison, Simão Cayatte, Marisa Paredes, John Leyesen e Ana Padrão.

Amor, Estúpido e Louco

Nos Studios, domingo, 14h48

Quando Cal finalmente cura as feridas do divórcio e volta ao “activo”, percebe que as suas técnicas de sedução se tornaram obsoletas. Mas um solteirão vai ajudá-lo a transformar-se num autêntico íman. Uma comédia de Glenn Ficarra e John Requa, com Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei e Kevin Bacon.

Misconduct - Jogos Perigosos

AMC, domingo, 18h22

Al Pacino, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Alice Eve, Malin Åkerman, Byung-hun Lee, Julia Stiles e Glen Powell actuam no filme realizado por Shintaro Shimosawa, segundo um argumento de Simon Boyes e Adam Mason.

Apesar de jovem, Ben Cahill (Duhamel) tem já uma carreira invejável numa prestigiada firma de advogados. Quando se depara com informações confidenciais sobre uma poderosa farmacêutica que aparentemente adultera os testes clínicos dos seus medicamentos, encontra aí o momento por que esperava para mostrar o seu valor, sem imaginar o quanto essa decisão virá a pôr em causa tudo o que conquistou.

Liga de Cavalheiros Extraordinários

SyFy, domingo, 21h30

Allan Quatermain (Sean Connery) lidera uma legião de super-heróis: o Capitão Nemo, a vampira Mina Harker, o homem invisível Rodney Skinner, o agente Sawyer dos serviços secretos, o imortal Dorian Gray e o Médico e o Monstro. A equipa dirige-se a Veneza para evitar que um louco chamado Fantom sabote a conferência dos líderes mundiais. A partir daí, é uma corrida contra o tempo, para salvar o mundo. Stephen Norrington realiza esta adaptação da banda desenhada de Alan Moore e Kevin O’Neill.

Valor da Vida

RTP1, domingo, 00h49

A história de Kenneth Feinberg, o advogado que supervisionou o fundo de compensação às vítimas do 11 de Setembro, é o foco deste filme dramático de Sara Colangelo. Michael Keaton, à frente de um elenco que inclui Amy Ryan e Stanley Tucci, encarna esse homem que navega a tarefa de tentar determinar quanto vale cada vida humana que foi perdida durante a tragédia.

DOCUMENTÁRIOS

Robert Wilson, a Beleza do Mistério

RTP2, sábado, 22h01

Depois de ter exibido, há uma semana, O Messias segundo a visão de Robert Wilson, a RTP2 emite esta tentativa de “decifrar o código artístico único” do encenador norte-americano. Wilson é conhecido pelo arrojo e sentido vanguardista que imprime a produções de grande impacto, ao qual não é alheia a carga simbólica dos elementos que leva à cena, mesmo que à primeira vista pareçam descontextualizados.

São muitos os artistas com quem já colaborou. Alguns deles, como Tom Waits, Willem Dafoe, Marina Abramovic, Philipp Glass, Coco Rosie ou Rufus Wainwright, são entrevistados neste documentário de 2022, realizado por Carl von Karstedt e filmado pouco antes de Wilson completar 80 anos.

Tributo - Ary Fontoura

Globoplay, sábado, streaming

No dia em que Ary Fontoura celebra o 91.º aniversário, a Globoplay estreia este tributo a “um dos actores mais acarinhados do Brasil” e à sua “apaixonante carreira”. São lembradas as suas personagens mais memoráveis – “Silveirinha, Coronel Coriolano, Ludovico, Dr. Lutero, Deputado Pitágoras”, enumera a plataforma – e outros momentos de um talento que despontou quando tinha apenas quatro anos. Isso e a atitude optimista e nada saudosista de quem insiste no prazer de aproveitar o momento.

DOCUMENTÁRIOS

Vida na Lava - A Erupção do Vulcão em La Palma

RTP1, domingo, 11h32

A 19 de Setembro de 2021, o mundo ficava boquiaberto perante às imagens da erupção do Cumbre Vieja, na ilha de La Palma (Canárias). O vulcão só descansou passados 85 dias, depois de expelir pedras, cinzas e um rio de lava que engoliram cerca de 3000 propriedades, deslocaram 7000 pessoas, apagaram localidades inteiras do mapa e arrasaram a economia local.

Não tão conhecido é o trabalho científico que ali foi realizado desde o primeiro momento, numa oportunidade rara de analisar, in loco, a força destruidora, o “comportamento” do vulcão e também a vida que (re)emergiu do seu rasto. É nas operações dos cientistas que se foca este documentário de Marcus Lenz.

The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks

ID, domingo, 22h

Os seis episódios desta docussérie do ID relatam o caso bizarro da órfã ucraniana de seis anos que foi adoptada por uma família americana e que, afinal, era uma mulher adulta. Mas, agora, a perspectiva é outra: “desta vez, Natalia vai poder contar a história à sua maneira”, assegura o canal.

DESPORTO

Futebol: Braga x Estoril Praia

SIC, sábado, 19h40

Directo. O Braga e o Estoril Praia vão a Leiria disputar a final da 17.ª Taça da Liga, depois de terem eliminado o Sporting e o Benfica, respectivamente. Os minhotos saem em busca do seu terceiro troféu na prova. Os “canarinhos”, estreantes nestas lides, chegam aqui depois de terem afastado também o Porto, detentor do título. A bola rola no estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa.

MÚSICA

Elisa em Concerto

RTP2, domingo, 22h56

Registo do concerto de Elisa Toffoli no festival suíço Baloise Session, em Novembro de 2022. Na altura, a multipremiada cantora e compositora italiana tinha em mãos o álbum Ritorno al Futuro/Back to the Future.

INFANTIL

A Idade do Gelo 4: Deriva Continental (VP)

Disney Channel, sábado, 11h

Quando o esquilo Scrat, na sua busca neurótica e incessante pela bolota perfeita, desencadeia outra série de eventos cataclísmicos, Manny, Diego e Sid são empurrados para uma nova aventura. À deriva numa ilha de gelo e separados do resto do clã, acabam capturados por piratas mal-encarados.

Realizado por Steve Martino e Mike Thurmeier, é o quarto filme da saga da manada pré-histórica, iniciada em 2002 por Chris Wedge e Carlos Saldanha. O quinto e sexto capítulos também passam hoje no Disney Channel: O Big Bang, às 22h15, e As Aventuras de Buck, às 20h50.

Robôs (VP)

Hollywood, domingo, 9h10

Animação por Chris Wedge e Carlos Saldanha (A Idade do Gelo). Num mundo de robôs, Rodney é um jovem e genial inventor, que sonha conhecer Big Weld, o melhor inventor de sempre. Mas quando consegue a sua oportunidade, descobre que ele desapareceu e foi substituído pelo malévolo Ratchet, um ditador que quer impor uma raça de andróides superiores. Rodney vai tentar impedir Ratchet de concretizar o seu plano e, ao mesmo tempo, salvar o seu herói.