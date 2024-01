PCP quer 1% do PIB por ano de investimento em habitação e insiste na reforma aos 65 anos

O líder do PCP garante que o programa eleitoral da CDU rompe com “o caminho para o qual o país se tem visto empurrado nas últimas décadas”.

O programa eleitoral da CDU, apresentado esta quinta-feira, mantém a aposta numa “política patriótica que coloca no centro da acção os trabalhadores e o povo”, valoriza pensões e dá resposta a problemas urgentes como a crise habitacional, disse o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Do conjunto de propostas apresentadas consta, por exemplo, assegurar 1% do PIB de investimento médio por ano em habitação, garantindo 50 mil novas habitações públicas. O PCP volta também a insistir na reposição da idade da reforma nos 65 anos, tal como tinha proposto no Orçamento do Estado (OE) para 2024.