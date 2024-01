CDS indica Álvaro Castello-Branco e Isabel Galriça Neto para listas do Porto e Lisboa

O CDS-PP indicou o vice-presidente Álvaro Castello-Branco para integrar a lista de candidatos a deputados da Aliança Democrática pelo Porto e a porta-voz, Isabel Galriça Neto, para Lisboa, disse à Lusa fonte oficial do partido.

Na lista da AD (PSD/CDS-PP/PPM) por Lisboa, a primeira indicação do CDS-PP é o antigo secretário de Estado e vice-presidente do partido, Paulo Núncio (em quarto lugar) e o segundo nome é a antiga deputada e porta-voz centrista, Isabel Galriça Neto (em 16.º lugar, considerado de difícil eleição).

Para esta lista, que é encabeça pelo líder do PSD, Luís Montenegro, o CDS-PP indicou ainda, para lugares não elegíveis, o secretário-geral, Pedro Morais Soares, o presidente da Juventude Popular, Francisco Camacho, a vice-presidente Maria Luisa Aldim, a advogada e vogal da comissão executiva Ana Raquel Paradela Faustino e o presidente da distrital de Lisboa, Nuno Trindade Gusmão.

De acordo com a mesma fonte, pelo Porto, lista encabeça por Miguel Guimarães, o primeiro nome indicação pelo CDS-PP é o presidente do partido, Nuno Melo, que será segundo.

O segundo nome do CDS-PP, no 16.º lugar da lista, é Álvaro Castello-Branco, vice-presidente do partido. O antigo deputado foi também vice-presidente da Câmara Municipal do Porto com Rui Rio e presidente da Assembleia Municipal naquela autarquia.

Para o mesmo círculo eleitoral, o CDS-PP indicou também, em lugares não elegíveis, o ex-deputado João Almeida, a vereadora na Câmara do Porto Catarina Araújo, o presidente da distrital do Porto do partido, Fernando Barbosa e a advogada e professora universitária Isabel Meneres Campos.

Na lista por Braga, o 11.º lugar será ocupado pelo antigo deputado e autarca Durval Tiago Ferreira e o 16.º pelo ex-secretário de Estado Nuno Vieira e Brito.

Em 16 de Janeiro, o Conselho Nacional do CDS aprovou o primeiro candidato a indicar em cada círculo e mandatou também a direcção para indicar os restantes nomes do partido por Lisboa e Porto.

Na altura, o presidente do CDS-PP indicou que o partido indicaria "cinco nomes em Lisboa e quatro no Porto", mas agora foram anunciados um total de sete nomes por Lisboa e seis pelo Porto.

Nuno Melo disse acreditar que o CDS poderá eleger "de quatro a seis deputados" nas eleições legislativas de 10 de Março e no partido acredita-se que, consoante os votos que a AD tiver, poderá traduzir-se num total de dois deputados por Lisboa, dois pelo Porto e mais dois pelos círculos de Braga e Aveiro.

Nos restantes círculos, o antigo deputado Hélder Amaral vai integrar a lista da coligação AD por Viseu, onde deverá ser sétimo, Ana Clara Birrento irá lista por Setúbal, na sétima posição, e o presidente da distrital de Leiria, Graciano Dias, será candidato por aquele círculo (8.º).

Além destes, o partido propôs Nuno Melo Alves pelos Açores (5.º), Madalena Palma por Beja (primeiro suplente), Maria Helena Sheu por Bragança (segundo suplente), Marta Alçada por Castelo Branco (terceiro suplente), Paula Helena por Coimbra (7.º), Vítor Vicente por Évora (3.º), Isilda Guerreiro por Faro (7.º), Cláudia Guedes pela Guarda (primeiro suplente), Gracinda Esteves por Portalegre (primeiro suplente), Miguel Santos por Santarém (7.º), Joana Vitorino Mendes por Viana do Castelo (4.º), João Barrigas por Vila Real (4.º), Lavínia Côrte pela Madeira (5.º) e Ana Miguel Pedro Soares pelo círculo da Europa (segundo suplente).