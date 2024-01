Alba de Céspedes e Jamaica Kincaid vão ser editadas pela primeira vez em Portugal

Nestas últimas semanas, várias editoras continuaram a apresentar as novidades dos seus catálogos para este trimestre.

Neste mês de Fevereiro vai ser traduzido o romance Maus Hábitos, da escritora e encenadora Alana S. Portero (Madrid, 1978), que é um fenómeno literário internacional e está a ser publicado em dez países. É editado pela Alfaguara, que em Abril vai publicar também pela primeira vez em Portugal a premiadíssima escritora Jamaica Kincaid, eterna candidata ao Nobel. Annie John é o romance escolhido.

Em Maio, a mesma editora trará para Portugal (também pela primeira vez) aquela que é considerada a obra-prima da escritora cubana-italiana Alba de Céspedes (1911-1997): O Caderno Perdido, um diário ficcionado.

Em Fevereiro, a editora Cavalo de Ferro vai publicar Uma Brancura Luminosa, do Prémio Nobel da Literatura Jon Fosse. Esta obra é considerada a melhor porta de entrada para o universo do autor, como lembrou o seu editor Diogo Madre Deus, que em Maio lança É a Ales, outra obra do escritor e dramaturgo norueguês.

Já nas livrarias ou a chegar

ROMANCE

MANIAC

Autoria: Benjamín Labatut

Tradução: José Miguel Silva

Editora: Relógio D’Água

336 págs; 22,00 €

Nas livrarias a 24 de Janeiro

COMPRAR

O autor do elogiadíssimo Um Terrível Verdor, o escritor chileno Benjamín Labatut (n. 1980), que nasceu em Roterdão, nos Países Baixos, passou a infância na cidade de Haia, viveu em Buenos Aires, na Argentina, em Lima, no Peru, até se instalar em Santiago, no Chile, onde se formou em jornalismo, regressa com um novo livro. O romance, que entrou na lista dos melhores livros publicados no ano passado do El País e do Washington Post, é uma obra de ficção baseada em factos reais que tem como protagonista John von Neumann, matemático húngaro nacionalizado norte-americano que lançou as bases da computação e esteve ligado ao Projecto Manhattan. "MANIAC pode ser lido como um relato dos mitos fundadores da tecnologia moderna, mas escrito com o ritmo de um thriller", descreve a editora. No Leituras, podem ler uma pré-publicação.

FICÇÃO

As Flores do Riso

Autoria: Osamu Dazai

Tradução: Manuel Alberto Vieira

Editora: Editorial Presença

96 págs; 12,90€

Nas livrarias a 24 de Janeiro

COMPRAR

"Aqui reencontramos os temas de Um Homem em Declínio, mas com laivos de humor e uma certa leveza. E vemos, nitidamente, a doçura que brota de baixo das camadas de pretensa temeridade deste grupo de jovens", escreveu o The New York Times a propósito desta obra de Osamu Dazai (1909-1948), pseudónimo de Tsushima Shuji que é considerado um dos grandes autores japoneses do século XX. "Se, em Um Homem em Declínio, um dos mais importantes romances japoneses do século XX, mergulhámos nos recessos obscuros da consciência humana, em As Flores do Riso, Dazai experimenta os mesmos temas, mas mergulha-os numa dose inesperada de comicidade, enquanto retrata um grupo de jovens incomum, no Japão do pré-guerra", resume a Editorial Presença que editou os dois livros em Portugal. Tsushima Shuji, que estudou Literatura Francesa na Universidade de Tóquio, suicidou-se aos 39 anos mergulhando no rio Tama, em Tóquio, com Tomie Yamazaki, com quem partilhou os últimos dias da sua vida. No Leituras é possível ler uma pré-publicação.





FICÇÃO

Deus na escuridão

Autoria: Valter Hugo Mãe

Editora: Porto Editora

272 págs; 18,85€

Nas livrarias a 18 de Janeiro

COMPRAR

Quando passam 20 anos desde a publicação do seu primeiro romance, O Meu Reino, Valter Hugo Mãe está de regresso às livrarias com Deus na Escuridão, que se passa na ilha da Madeira. "O Buraco da Caldeira, o esconso sombrio onde a nossa casa foi feita, fica num cotovelo antes da Ribeira Brava. No Sítio do Jardim, acima da Chamorra, na freguesia de Campanário. Em mil setecentos e noventa e oito caiu um imenso rochedo do ilhéu, no meio do nosso mar, uma pernada que o desfigurou. Antes que caísse, dizem os livros, era igual à torre dos sinos. Era um ilhéu igual ao cimo de uma igreja que estivesse afundada. O nome da nossa freguesia vem daí." Trata-se da história de dois irmãos, Felicíssimo e Pouquinho. "Este livro explora a ideia de que amar é sempre um sentimento que se exerce na escuridão", lê-se na contracapa desta obra que encerra a tetralogia Irmãos, Ilhas e Ausências. No Leituras é possível ler uma pré-publicação do décimo capítulo.

NÃO-FICÇÃO

O Fantasma Negro do Império - A longa morte da escravatura e o fracasso da emancipação

Autoria: Kris Manjapra

Tradução: Mário Dias Correia

Editora: Temas & Debates

296 págs., 19,90€

Nas livrarias a 18 de Janeiro

COMPRAR

Uma das grandes forças desta obra finalista do British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding 2023 "é a sua enorme abrangência", escreveu a New Republic. "Lança uma poderosa luz sobre aquilo que a visão convencional da emancipação deixa muitas vezes de fora: que a emancipação, nos Estados Unidos e não só, procurou com frequência servir os interesses económicos dos proprietários de escravos, ao mesmo tempo que negava aos negros qualquer protecção sustentada contra os antigos donos ou os meios económicos que poderiam garantir uma genuína igualdade", prossegue a revista americana sobre esta obra de Kris Manjapra (Bahamas, 1978), professor de História e Estudos Globais na Universidade Northeastern, em Boston.

ROMANCE

O Romântico

Autoria: William Boyd

Tradução: Maria João Lourenço

Editora: Dom Quixote

552 págs; 24,90€.

Nas livrarias a 16 de Janeiro

COMPRAR

"‘Nasci algures na Escócia, aos primeiros clarões da madrugada de 14 de Dezembro de 1799. Nesse dia, o antigo Presidente dos Estados Unidos da América, George Washington, morreu na sua residência, em Mount Vernon, na Virginia. Acredito que não existiu qualquer ligação entre os dois acontecimentos. Amanhã é o meu aniversário, faço oitenta e dois anos.’ Assim começa a biografia incompleta, desconexa e algo desconcertante de Cashel Greville Ross (1799-1882); uma autobiografia — a par de material com ela relacionado — que chegou à minha pose há uns anos", escreve William Boyd na nota que abre este romance de fundo histórico. "Havia boas razões para acreditar que a história da sua vida (...) ficaria, paradoxalmente, muito mais bem servida se (...) fosse escrita — abertamente, deliberadamente, candidamente — como se de um romance se tratasse", acrescenta o autor.

No Leituras podem consultar as novidades que têm chegado às livrarias nas últimas semanas: na secção dedicada às saídas de livros.

Esta sexta-feira, no Ípsilon, temos textos da jornalista Isabel Lucas sobre Dersu Uzala, obra de Vladimir Arseniev (Tinta-da-china) e a recensão ao livro de ensaios de James Baldwin, Da Próxima Vez, o Fogo (Alfaguara).

Para o escritor indiano Amitav Ghosh, autor do romance Mar de Papoilas (ed. Presença) e de A Maldição da Noz-Moscada – Parábolas para um planeta em crise (ed. Elsinore), o colonialismo europeu está na raiz da actual "crise planetária". Numa entrevista ao jornalista Pedro Rios explicou que "de certa forma, as alterações climáticas podem ser entendidas como a globalização da maldição dos recursos naturais. O mundo inteiro está agora a funcionar sob esta maldição". A ler também no Ípsilon desta semana.

O crítico José Marmeleira conversou com José Smith Vargas sobre Vale dos Vencidos (ed. Chili com Carne), a sua primeira obra de banda desenhada, uma crónica do desaparecimento de uma certa Lisboa. "A história, como já se revelou, é a da transformação da cidade. Mas de que zona falamos? ‘Uma espécie de delimitação oficial que foi feita em termos de território de intervenção pela Câmara Municipal de Lisboa’, responde. ‘Daqui, da [antiga] freguesia de São Cristóvão [e São Lourenço], até ao Intendente. Uma espécie de delimitação técnica a que se chamou Mouraria, mas que era muito mais do que a Mouraria. Encontrava-se degradada, abandonada há muitos anos, com vários projectos esquecidos. E [as autoridades municipais] agarraram nela.’" Podem ler aqui.

"Está na altura de mudar" a caligrafia que se ensina na escola? Este artigo de Alexandra Prado Coelho publicado no P2 responde a esta questão.

A ilustradora e escritora de novelas gráficas Posy Simmonds, 78 anos, que escreveu também livros para crianças é cartoonista e a vencedora do Grande Prémio do Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême, que decorre este ano até domingo, em França.

"As categorias raciais, atribuídas a pessoas com base na sua aparência, origem geográfica e outros supostos atributos, iniciaram-se nos primórdios da ciência ocidental, na Europa do século XVIII. Os europeus brancos, que não tinham então conhecimentos de genética humana e poucos contactos significativos com outras culturas, colocaram-se no pináculo. Desde há séculos que essas categorias têm sido usadas para dividir e perpetuar todo o tipo de problemas — escravatura, violência, falta de oportunidades. Por vezes, a existência de tudo isto leva Hoyt às lágrimas", lê-se no artigo "A raça não existe: um grupo de americanos quer que isto se reflicta nos Census" publicado domingo passado no P2.

Carlos Hoyt é o autor do livro The Arc Of A Bad Idea Understanding And Transcending Race.

Encontro de Leituras de Fevereiro

O próximo Encontro de Leituras excepcionalmente vai acontecer no dia 20 de Fevereiro, às 22h em Lisboa e às 19h em Brasília, por causa de a segunda terça-feira do mês ser o Dia de Carnaval. O nosso convidado vai ser o escritor e músico angolano Kalaf Epalanga com o romance Também os Brancos Sabem Dançar, publicado em Portugal pela Editorial Caminho e no Brasil pela editora Todavia.

Quem quiser receber informações sobre este clube de leitura do PÚBLICO pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

Os melhores momentos serão depois publicados no podcast Encontro de Leituras. Recentemente foi publicado o episódio dedicado à jornalista Simone Duarte e ao livro O Vento Mudou de Direção. O 11 de Setembro que Ninguém Viu.

Até para a semana.