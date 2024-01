Mulher acusada de assassinar blogger russo em 2023 foi condenada a 27 anos de prisão

Uma jovem russa foi esta quinta-feira sentenciada a 27 anos de prisão por ter entregue uma bomba que explodiu e matou um blogger militar pró-guerra em Abril de 2023. Darya Trepova, de 26 anos, foi condenada por um tribunal de São Petersburgo por várias acusações, incluindo terrorismo, relacionadas com a morte de Vladlen Tatarsky.

Tatarsky foi morto por uma bomba escondida dentro de uma estatueta que Trepova lhe tinha oferecido como presente durante uma palestra que estava a dar num café de São Petersburgo. Trepova afirmou ter sido vítima de uma armadilha, pensando que a estatueta continha um dispositivo de escuta e não uma bomba.

Trepova disse no julgamento que estava a agir sob as ordens de um homem na Ucrânia que ela conhecia como Gestalt (alemão para “Forma”), que lhe tinha enviado dinheiro e instruções durante vários meses antes do atentado no café.

Imediatamente após o atentado, a Rússia acusou a Ucrânia de ter organizado o assassínio de Tatarsky. Tatarsky fazia parte de um grupo de conhecidos bloggers militares que conquistou grande audiência na Rússia, não se coibindo, por diversas vezes, de criticar a forma como estava a ser conduzida a guerra na Ucrânia.

Kiev não reivindicou nem negou o envolvimento na morte de Tatarsky, tendo o assessor presidencial Mykhailo Podolyak descrito o caso como “terrorismo interno”.

Trepova disse que seguiu as instruções de Gestalt porque presumiu que o objectivo das escutas a Tatarsky era descobrir mais sobre o que ele sabia acerca da guerra, à qual ela se opunha.

“Sinto uma grande dor e vergonha pela minha credulidade e ingenuidade, que levaram a consequências tão catastróficas. Não queria magoar ninguém”, disse Trepova ao tribunal no início desta semana.

“Sinto especial dor e vergonha por um acto terrorista ter sido levado a cabo pelas minhas próprias mãos”, acrescentou.

A defesa afirmou que Trepova também era uma vítima porque, estando sentada a poucos metros de Tatarsky, ela própria poderia ter sido morta ou ferida pela explosão.

A acusação argumentou que Trepova tinha conhecimento da bomba e “agiu deliberadamente com o objectivo de desestabilizar a Federação Russa e desacreditar a operação militar especial”, o nome oficial que o Kremlin deu à invasão da Ucrânia.

Após a explosão da bomba, Trepova disse ter entrado em pânico. Sabendo que corria o risco de ser presa, ignorou a instrução de Gestalt de dirigir-se ao aeroporto para apanhar um voo. Em vez disso, telefonou ao marido, que pediu a um amigo seu chamado Dmitry Kasintsev para a deixar ficar no seu apartamento nessa noite. Foi aí que foi detida no dia seguinte.

Kasintsev foi também condenado a um ano e nove meses de prisão por ter ajudado Trepova a esconder-se, apesar de ela ter testemunhado que nunca o tinha visto antes e que nada tinha a ver com a bomba.

Crítico de Putin condenado

Noutro julgamento, em Moscovo, o nacionalista russo Igor Girkin, um veterano dos combates na Ucrânia em 2014, que apoiou a invasão de Fevereiro de 2022 e depois se tornou crítico do regime, foi condenado a quatro anos de prisão.

Um juiz do tribunal municipal de Moscovo considerou Girkin culpado de "apelos públicos à prática de acções extremistas" e condenou-o a cumprir a pena num campo de "regime regular", segundo a agência francesa AFP.

“Eu sirvo a Pátria!”, reagiu Girkin, vestido de preto, a partir da jaula de vidro reservada aos réus, rodeado por polícias encapuzados e com coletes à prova de bala.

Várias dezenas de apoiantes de Girkin, incluindo a mulher, assistiram à audiência. Alguns usavam símbolos patrióticos russos, roupas camufladas e outros logótipos da autoproclamada república separatista de Donetsk, na Ucrânia.

O antigo comandante dos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, mais conhecido pelo pseudónimo "Strelkov", foi condenado nos Países Baixos pela destruição do voo MH17 em 2014.