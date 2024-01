Manifestantes, incluindo familiares de reféns, impedem entrada de ajuda em Gaza

Algumas dezenas de manifestantes tentaram esta quinta-feira de manhã chegar ao posto fronteiriço de Kerem Shalom para bloquear os camiões com ajuda humanitária que se dirigem para a Faixa de Gaza: na véspera, centenas de manifestantes bloquearam com os seus corpos a passagem de 51 dos 60 camiões que estavam no terminal à espera para atravessar neste posto, onde Israel, Egipto e Gaza fazem fronteira.

“Ninguém nos pode impedir de bloquear os camiões”, afirmou ao jornal The Times of Israel Danny Elgarat, ex-comandante da polícia da cidade de Ashdod, que tem o irmão e o cunhado em Gaza, depois de ambos terem sido raptados pelo Hamas no kibbutz de Nir Oz.

“Parar a ajuda ao Hamas até todos os reféns estarem de volta”, assim se chama este protesto.

“É sempre uma loucura ajudar o inimigo, mas é especialmente de doidos fazê-lo hoje, um dia depois de eles terem matado 24 dos nossos soldados e enquanto se preparam para continuar a disparar contra as nossas cidades – e mesmo quando detêm mais de 130 dos nossos soldados, nossos reféns”, dissera na quarta-feira ao mesmo jornal Reut Ben Haim, uma mãe de oito filhos da cidade de Netivot que tem participado em protestos mais pequenos contra a entrada de bens na Faixa de Gaza, organizados por grupos como as Mães dos Combatentes.

Os camiões geridos pelas Nações Unidas – e que só entram no enclave palestiniano depois de uma autorização de Israel – continuam a passar através de Rafah, no Egipto, incluindo alguns dos que não entrar em Kerem Shalom. Mas estes protestos atrasam a entrada de ajuda urgente, numa altura em que, segundo a ONU, 570 mil pessoas enfrentam uma “fome catastrófica” em Gaza.

“Toda a gente em Gaza tem fome – com um quarto da sua população – mais de meio milhão de pessoas – a enfrentar níveis catastróficos de insegurança alimentar”, sublinhou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Numa altura em que há declarações contraditórias sobre um novo acordo para uma trégua que permita libertar os reféns que permanecem em Gaza, os protestos dos familiares dos reféns e dos seus apoiantes são cada vez mais desesperados: os manifestantes têm cortado estradas em Israel e na segunda-feira invadiram uma sessão do Parlamento, em Jerusalém.

O Qatar acusou Benjamin Netanyahu de estar a obstruir os seus esforços de mediação – foram os qataris a negociar o acordo que permitiu libertar 111 reféns, incluindo 81 israelitas (alguns com dupla nacionalidade), em troca da libertação de 240 palestinianos nas cadeias israelitas, durante a trégua de Novembro.

“Se as notícias são verdadeiras, o primeiro-ministro israelita está apenas a obstruir e a minar o processo de mediação, por razões que parecem servir a sua carreira política, em vez de dar prioridade a salvar vidas inocentes, incluindo dos reféns israelitas”, escreveu na rede X Majed al-Ansari, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Doha.

Ansari reagia assim à divulgação de uma gravação onde se ouve Netanyahu a criticar o Qatar, considerando “problemático” que fosse o país a servir de mediador entre Israel e o Hamas. Numa conversa com familiares dos reféns, o chefe do Governo afirmou ainda estar desiludido com os Estados Unidos por não pressionarem mais os qataris.

O porta-voz descreveu as declarações do chefe do Governo como “irresponsáveis e destrutivas, mas não surpreendentes”. “Em vez de se preocupar com as relações estratégicas do Qatar com os EUA, esperamos que Netanyahu decida agir em boa-fé e concentrar-se na libertação dos reféns”, disse Ansari.

Na terça-feira, Ansari afirmara que o Qatar estava envolvido “em discussões sérias com os dois lados” sobre a sua nova proposta: Apresentámos ideias aos dois lados, estamos a receber um fluxo constante de respostas, e isso é, em si mesmo, motivo de optimismo”.