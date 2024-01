Dois doadores suspendem financiamento a Haley após vitória de Trump no New Hampshire

Dois grandes doadores suspenderam o financiamento à campanha presidencial de Nikki Haley, declarando que a corrida à nomeação republicana está encerrada e que Donald Trump vai ser a escolha do partido para as eleições presidenciais de Novembro. Trump ameaçou na noite de quarta-feira os financiadores da campanha de Haley e está a tentar afastar a candidata da corrida antes das primárias na Carolina do Sul, marcadas para 24 de Fevereiro.

O magnata metalúrgico Andy Sabin declarou numa entrevista que a disputa republicana está agora praticamente terminada, dado que Haley não conseguiu vencer nas primárias de terça-feira no New Hampshire, ganhas por Trump. "Haley tem de desistir", disse Sabin na quarta-feira. "Independentemente do que possam dizer-lhe, o dinheiro vai acabar. Porque é que alguém financiaria um candidato que sabe que não tem qualquer hipótese?", questionou. A campanha de Haley ainda não reagiu a esta declaração.

Os triunfos consecutivos de Trump no Iowa e no New Hampshire tornaram quase certa a sua caminhada para a nomeação republicana e para a disputa eleitoral de Novembro frente ao Presidente democrata Joe Biden.

Um segundo financiador de relevo da campanha de Haley, Reid Hoffman, fundador da plataforma LinkedIn, também não vai manter o seu apoio à antiga governadora da Carolina do Sul, noticiou a CNBC. Dmitri Mehlhorn, um conselheiro de Hoffman, disse à Reuters que Haley já não tem hipóteses de alcançar a nomeação. "A única hipótese que vejo é se Trump tiver um momento de senilidade e ela for capaz de o explorar e convencer os eleitores republicanos de que ele ensandeceu", disse Mehlhorn.

Haley, derradeira adversária de Trump nas primárias republicanas, declarou que se mantém na corrida à nomeação, o que levou o ex-Presidente a ameaçar os financiadores da antiga embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, declarando que os doadores serão "permanentemente expulsos" da sua esfera política. Haley respondeu à ameaça com um novo pedido de donativos nas redes sociais, que, segundo a sua campanha, está a ter acolhimento.

Vários financiadores da campanha de Haley desvalorizaram a ameaça de Trump. "Não interessa", afirmou Eric Levine, um advogado de Nova Iorque. "Ele soa desesperado", declarou o investidor Tim Draper. No entanto, a multiplicação de notícias de doadores a suspenderem o seu apoio a Haley poderá prejudicar a sua campanha e a sua capacidade de angariar financiamento para se manter na corrida à nomeação republicana.