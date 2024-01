Via de Cintura Interna divide movimento de Rui Moreira

O deputado municipal Pedro Schuller, eleito na candidatura independente de Rui Moreira, mas que é membro da Iniciativa Liberal, decidiu “num acto de protesto” e “num acto de consciência” abster-se na votação da moção apresentada pela própria bancada sobre a retirada de veículos pesados da Via de Cintura Interna (VCI), uma bandeira de Rui Moreira, por não ter tido conhecimento prévio sobre o documento. Mas Pedro Schuller, que criticou duramente do líder da bancada municipal, não foi o único a abster-se em relação à moção, aprovada pelos deputados do movimento Rui Moreira Aqui Há Porto, esta segunda-feira, em reunião da Assembleia Municipal do Porto. A deputada Fátima Ferreira da Silva também o fez, mas por não concordar que apenas os pesados pagassem portagem, como se propunha.

