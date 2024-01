Justiça espanhola quer levar Luis Rubiales a julgamento

A Justiça espanhola concluiu que existem indícios suficientes para levar Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, a julgamento pelo beijo não consentido que deu à futebolista Jennifer Hermoso após a vitória na final do Mundial feminino no ano passado.

Francisco de Jorge, juiz do Tribunal Nacional, considerou que o gesto "não foi consensual" e "foi uma iniciativa unilateral e surpreendente" de Luis Rubiales. A natureza do acto, "com finalidade erótica ou não", ou "o estado de euforia e agitação vivido em consequência do extraordinário triunfo desportivo" pode ter consequências jurídicas que devem ser avaliadas em tribunal.

O magistrado considerou que o líder desportivo "segurou a cabeça da jogadora com ambas as mãos, ao nível das orelhas, e de forma surpreendente e inesperada depositou um beijo nos lábios da jogadora, que não tinha conhecimento da intenção do arguido de a beijar nos lábios e não deu o seu consentimento para tal".

É isso que consta no despacho de processo sumário citado esta quinta-feira pelo El Mundo. A acusação tem agora 10 dias para declarar por escrito os crimes que aponta a Luis Rubiales, mas o Ministério Público considera que estão em causa os crimes de agressão sexual e coação.

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol não é o único nome apontado pelo juiz: Francisco de Jorge também quer julgar Albert Luque, director desportivo da selecção masculina; Jorge Vilda, antigo treinador da selecção feminina; e Rubén Rivera, antigo director de marketing da Federação, por alegadamente terem pressionado Jennifer Hermoso a afirmar publicamente que o beijo tinha sido consentido.

O facto de a jogadora de futebol só ter levantado queixas sobre o beijo horas depois do gesto e após as celebrações da vitória — um ponto apontado pelos críticos de Hermoso como uma prova de que o comportamento de Rubiales não tinha sido incómodo para a atleta — não convenceu Francisco de Jorge.

"A euforia da vitória deu lugar ao desconforto e ao sentimento de ter sido ofendido pelo ato relatado, desconforto esse que aumentou com a pressão de Rubiales e do seu círculo próximo para afirmar publicamente que o beijo tinha sido consentido​​", refutou. Essa pressão contribuiu para a "ansiedade e um intenso stress" pela atleta.