Sexta na TV: Fome de McQueen e Expats em Hong Kong

CINEMA

Dragão: A Vida de Bruce Lee

Fox Movies, 19h17

Distinguido com o Prémio Especial da Sociedade de Cinema Político (EUA), um biopic dirigido por Rob Cohen, sobre a lendária estrela de filmes de artes marciais que morreu em 1973, aos 32 anos, em circunstâncias que continuam por apurar. Na altura, Bruce Lee (aqui interpretado por Jason Scott Lee), estava nas filmagens d’O Jogo da Morte, de Robert Clouse e Sammo Hung Kam-Bo, que seriam retomadas em 1978.

Titanic

Hollywood, 21h30

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio protagonizam uma história de amor intensa e trágica a bordo do desventurado transatlântico, no filme que valeu a James Cameron os Óscares de melhor filme e melhor realizador. Ao todo, Titanic arrecadou 11 estatuetas douradas, igualando o recorde detido, na altura, por Ben Hur.

Fome

Cinemundo, 22h50

Prisão de Maze, Belfast, Irlanda do Norte, 1981. Bobby Sands é um activista do IRA que começa uma greve de fome. Morrerá pouco tempo depois, vítima de ataque cardíaco, a lutar pelo estatuto de presos políticos para os seus camaradas e acabando por se transformar num símbolo da luta armada do grupo.

Steve McQueen recria a história, questionando as noções de mártir e herói. Fome ganhou o Turner em 1999 e conquistou em Cannes a Caméra d’Or, que distingue a melhor primeira obra.

A Lista de Schindler

RTP2, 22h52

Dirigido por Steven Spielberg, musicado por John Williams e interpretado por Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley, entre outros, colheu sete das 12 estatuetas douradas para que foi nomeado em 1994. É uma ilustração do horror do extermínio nazi, a partir da história real de Oskar Schindler, o empresário alemão que quis enriquecer com a guerra, ao criar uma fábrica de munições de baixo custo, e acabou por se tornar um herói, ao usar a fábrica como tábua de salvação para os seus funcionários judeus.

Vizinhas

RTP1, 23h56

Natalina José, Margarida Carpinteiro, Madalena Aragão, Beatriz Frazão, Joana Seixas, Catarina Rebelo e Miguel Amorim foram o elenco do telefilme realizado por Sofia Teixeira Gomes, numa adaptação de Prantos, Amores e Outros Desvarios, de Teolinda Gersão.

É a história de duas amigas idosas que se reencontram na aldeia onde cresceram juntas e de onde, um dia, partiram para as respectivas vidas, longe uma da outra. Agora, encaram a perspectiva de irem para um lar, e estão determinadas a viver os seus últimos anos de acordo com uma promessa antiga: nunca mais se separarem.

SÉRIE

Expats

Prime Video, streaming

A oscarizada Nicole Kidman encabeça o elenco desta minissérie dramática rodada em Hong Kong. As filmagens causaram polémica na altura: no meio da dureza das medidas e restrições pandémicas, as autoridades isentaram a equipa da quarentena obrigatória. Controvérsias reais à parte, a história segue as vivências de um trio de mulheres norte-americanas que ali estão a viver.

Entre recomeços, culpas, contrastes e uma tragédia pessoal, “questiona os privilégios e explora o que acontece quando se rompem normas sociais, ultrapassam os limites do comportamento e se elimina a linha que separa a vítima do culpado”, faz saber a plataforma.

Kidman contracena com Sarayu Blue e Ji-young Yoo nesse grupo de amigas, e também com Brian Tee e Jack Huston, entre outros. Criada por Lulu Wang, a série deriva do romance The Expatriates (2016), de Janice Y.K. Lee, e é composta por meia-dúzia de episódios. A estreia faz-se hoje, com o primeiro par, seguindo-se um por semana.

DOCUMENTÁRIO

The Gig Is Up

TVCine Edition, 17h41

Realizado por Shannon Walsh, vai aos meandros sobre a chamada gig economy (ou economia dos biscates) revelar a vulnerabilidade e precariedade de quem está na base deste tipo de plataformas, seja a transportar passageiros, a fazer entregas ou noutras tarefas.

A investigação, efectuada em vários pontos do globo, procura mostrar os custos reais (e humanos) deste negócio que move milhões. Para os “colaboradores” que o sustentam, a atracção inicial, assente em promessas de independência e horários flexíveis, não tarda a traduzir-se em instabilidade, dependência de algoritmos e críticas, e até perigos para a integridade física.