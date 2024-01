Tanta vida a acontecer nas teclas de Tiago Sousa

Organic Music Tapes Vol. 3 é o novo passo na série iniciada em 2022. Com órgão de tubos e órgão eléctrico ao lado do piano, entre lugares (a clássica, a contemporânea, o minimalismo, o ambient).

Não é que natureza da sua música tenha mudado, tal como não mudou o seu temperamento enquanto compositor e a forma como aborda a criação musical. Descobrimos Tiago Sousa em 2006, quando chegou Crepúsculo, disco em que as suas meditações ao piano eram trespassadas por recolhas de sons do quotidiano, como se sinalizasse o lugar de onde brotavam as notas do instrumento, como se, nesse mesmo movimento, nos apresentasse a sua música como vivendo entre lugares, não se atendo a uma linguagem em específico: a clássica, o jazz, a improvisação, o rock, as ragas orientais. Música nascida de um espaço íntimo, explorações de um músico a responder ao mundo que o rodeava e aos movimentos da sua respiração interior.