“Podem não gostar do facto de as mulheres terem direito a votar, mas a questão está em conseguir uma vitória política no longo prazo”, dizia um ultranacionalista, pedindo moderação no discurso.

Setembro de 2021, Polónia. Uma mulher de 30 anos, grávida de 22 semanas, morreu de septicemia em consequência da impossibilidade de lhe ser interrompida a gravidez, sendo essa interrupção medicamente ditada pela ausência de líquido amniótico. Meses antes, uma lei a ilegalizar praticamente todas as possibilidades de interrupção da gravidez fora aprovada pela mão do partido ultranacionalista Prawo i Sprawiedliwość, no poder entre 2015 e 2023, aproveitando uma decisão de 2020 do Tribunal Constitucional que invalidava a possibilidade de abortar por problemas no desenvolvimento do feto.

Setembro de 2022, Hungria. O partido de extrema-direita Fidesz restringiu mais uma vez o acesso a procedimentos abortivos, exigindo às mulheres que ouçam o pulsar gerado pelo ecógrafo, que erradamente se faz corresponder ao bater do coração do feto, antes da decisão de abortar, e exigindo igualmente a autorização do marido ou companheiro para que a interrupção seja possível.

Dezembro de 2023, Itália. A senadora Lavinia Mennuni, do partido de direita radical Fratelli d'Italia, encabeçado pela presidente do Conselho, Giorgia Meloni, declarou publicamente que a primeira aspiração de uma mulher deve ser tornar-se mãe, o que deverá fazer logo a partir dos 18, 20 anos, de molde a produzir mais cidadãos italianos.

A extrema-direita populista e iliberal tem florescido pela Europa fora, em países tradicionalmente mais conservadores ou mais progressistas, em recessão ou em franco crescimento económico, com taxas de imigração altas ou relativamente irrelevantes. Em larga medida, a sua base programática ultraconservadora e antidemocrática consegue penetrar no eleitorado à custa do discurso anti-sistema, da mobilização do ódio e das respostas simples à complexidade do mundo contemporâneo. A isso alia uma feroz determinação em fazer retroceder os direitos das mulheres e em subjugar os movimentos igualitários, tendo como propósito declarado a criação de uma "nova ordem social" que devolva a mulher ao seu papel social e familiar tradicional e que elimine os progressos em matéria de orientação sexual e identidade de género.

Por muito tempo, os partidos de extrema-direita foram caracterizados como sendo um conjunto de homens brancos zangados a votarem em homens brancos zangados, mas o panorama parece estar a mudar. De acordo com estudos realizados em diversos países – da Polónia à Hungria, da Suécia à Alemanha, de França à Grécia – cada vez mais mulheres consideram que estes partidos são a melhor solução para o reequilíbrio sócio-económico e para a insatisfação política, estando o gender gap no apoio à extrema-direita a diminuir progressivamente, à medida que estas formações conseguem alcançar relevância suficiente para influenciar a governação.

Há explicações para isto. Sabe-se que genericamente as mulheres em idade fértil e activa têm especiais preocupações sobre igualdade salarial, igualdade de oportunidades na vida profissional e acesso a creches de qualidade. Também têm sido apontados o stress financeiro e o receio de exclusão social como preocupações igualmente determinantes para o voto das mulheres na extrema-direita, pelo que a aposta em propor e aprovar medidas de bem-estar social (como incentivos financeiros à natalidade, ou o alargamento de licenças parentais) é de grande eficácia para garantir o seu voto. Na verdade, as mulheres parecem não votar na extrema-direita pela sua base ideológica própria, mas apesar dessa base ideológica.

A autoria da tirada que intitula este texto é atribuída a um bodybuilder sueco transformado em influencer ultranacionalista e supremacista, Marcus Follin, referindo-se à dificuldade de as mulheres aderirem à extrema-direita em razão da sua misoginia explícita e aconselhando a esse propósito alguma moderação. Esta moderação não é fácil de compaginar com o combate feroz à igualdade de género, ou, como os próprios gostam de lhe chamar, à "ideologia de género", agenda nuclear do movimento, que põe em xeque os direitos sexuais e reprodutivos (como acesso a métodos de reprodução assistida, contracepção e aborto), a protecção da orientação sexual, identidade de género e características sexuais, e as reformas em matéria de família (como o desmantelamento de papéis e estereótipos reservados aos sexos masculino e feminino ou o reconhecimento de diversas formas de família).

É por isso que os partidos do arco da democracia devem falar directamente às mulheres, não abdicando desse eleitorado. De igualdade de género, claro. Mas também de combate à violência que se dirige especialmente a elas, de políticas de conciliação entre a vida profissional e familiar, de representatividade e participação, de direitos sexuais e reprodutivos. E, lá está, de medidas de bem-estar social que lhes permitam traçar horizontes de esperança de uma vida melhor.

Olhando especificamente para Portugal, tudo se apresenta decalcado de outras paragens – o ideário, o discurso, a estratégia, até a inabilidade e irresponsabilidade dos restantes actores, que parecem falar mais para as cliques partidárias e para a comunicação social do que para as pessoas concretas que os elegem – mas tudo é recebido ansiosamente como novo, diferente e refrescante, pela mão de uma formação que começou por ser pária mas entretanto já viabilizou mesmo um acordo de governação regional. Até os jovens estão rendidos a esta suposta frescura, de acordo com dados avançados na última semana por Pedro Magalhães, do ICS-ISCTE, como rendidos têm ficado por toda a Europa, conforme já em 2021 demonstrara um estudo de Armin Schäfer. Falhado parece, cada vez mais, o propósito de "estabelecer um ‘cordão sanitário’ em relação a [um partido contrário à democracia, aos direitos humanos e ao Estado de Direito], impedindo a ocupação de um espaço político e mediático que ajude à normalização e à propagação de discursos de ódio ou discriminatórios", como reclamado por organismos internacionais tão insuspeitos como a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por exemplo nesta expressiva resolução que cito, intitulada O desafio da ideologia da extrema-direita para a democracia e os direitos humanos na Europa, de Outubro do ano passado.

Resta-nos porventura esperar pela sabedoria do povo nas urnas. E que pelo menos as mulheres, mas também os membros de minorias étnicas e religiosas, as pessoas que vivem com deficiência, todos aqueles que possam ser vistos como vulneráveis, diferentes ou merecedores de uma especial protecção por parte do Estado não caiam no canto da sereia que lhes entra pelas casas adentro todos os dias, a todas as horas, em coberturas noticiosas infindáveis e confronto político cacofónico. Os dados parecem já estar, porém, lançados.