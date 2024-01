<_o3a_p> Votemos na rédea curta

<_o3a_p>

<_o3a_p> Os partidos políticos estão em propaganda eleitoral, este ano duplamente carnavalesca. Andam assanhados, pois o exercício do poder é aliciante, só traz vantagens materiais. Tal como estão feitas, a Constituição, a lei eleitoral, a lei do financiamento dos partidos e a iniciativa legislativa do cidadão, em vez de lhes porem a “rédea curta”, pelo contrário, dão-lhes “rédea solta”. Vejamos a Constituição, Título III – Assembleia da República, Capítulo I – Estatuto e eleição. Os poderes dos deputados (Artigo 156.º) são sete. Às imunidades (Artigo 157.º) são dedicados quatro números. Aos direitos e regalias (Artigo 158.º) são dedicadas quatro alíneas. Quanto aos deveres (Artigo 159.º), apenas três alíneas! Os termos “poderes” e “imunidades” são apenas eufemismos do termo “direitos”. Portanto, contas feitas e sem o palavreado retorcido dos advogados, os direitos ganham por 15–3 aos deveres. Além disto, são muito bem remunerados (vejamos o livro do ex-deputado José Magalhães) e ainda nos obrigam a pagar milhões a escritórios de advogados, com o dinheiro de contribuintes. Esta gente não é recomendável. Percebe-se porque andam assanhados, mas daqui não levam nada, ou melhor, levam um voto em branco.

<_o3a_p>

José Madureira, Porto

<_o3a_p>Promessas

Que o número dos sem-abrigo tem aumentado, só não sabe quem não anda pelas ruas, não lê os jornais, não quer saber porque não "se sente", e quem não sente "não é filho de boa gente", como diz o ditado. Os sem-abrigo que até há poucos anos se costumavam "abrigar" (entre muitos outros locais) junto às portas do Teatro de São João, no Porto, nos últimos anos tinham quase desaparecido. Pois desde há meses reapareceram em força!

As rendas continuam a aumentar, os juros a subir, os salários ditos médios estagnam. Como pode o povo conservar as suas habitações? Quase em frente à minha casa, em poucos dias apareceram três anúncios de habitações à venda... ter-lhes-á saído a sorte grande e compraram mansões? Em contrapartida, os AL duplicam. O Governo em gestão promete medidas para 2025-30?! É agora que são precisas.

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Ainda os Certificados de Aforro

Não deixa de ser impressionante a queda contínua do volume de Certificados de Aforro na posse dos aforradores. Apesar da divulgação de taxas de juro superiores em alguns bancos, muitas vezes enganosas, porque não se dizem as condições a que estão associadas, existem outras explicações.

Os certificados da primeira série que deixaram de ser perpétuos, série C, estão a completar o seu prazo de maturidade, dez anos, e a serem transferidos automaticamente para as contas à ordem, sem que muitos aforradores tenham a hipótese de os reinvestir porque o limite da série em vigor, série F, é de 50 mil euros. Mais, as pessoas que tinham investido o máximo possível na penúltima série, série E, não podem subscrever nem mais um cêntimo da série em vigor, série F, porque o valor dos certificados desta série F somam ao valor dos certificados que tinham sido subscritos na série anterior E, e o total não pode ultrapassar o valor-limite desta.

Os CTT anunciaram propor o aumento do limite de subscrição de 50 mil euros para a série em vigor F e separá-la da série anterior E, mas outros valores se devem levantar. Não se sabe a quem interessa o corte administrativo do montante possível de subscrição dos certificados de aforro, aos aforradores não é com certeza e ao Estado também não porque assim tem de pagar juros mais altos nos mercados.

Mário Martins, Ponte de Sor

Dia da Escrita à Mão

Ontem comemorou-se o Dia da Escrita à Mão, que remonta, dizem os entendidos, a cerca de sete mil anos atrás. E coincidência das coincidências, o nosso mais ilustre da escrita à mão, Luís Vaz de Camões, terá nascido neste dia, 23 de Janeiro, há 500 anos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia