Porto e Lisboa no top das “melhores cidades do mundo” da Time Out Global

"Come-se bem, bebe-se melhor", diz-se desta "capital do vinho" com o Douro no olhar. Não é preciso muito esforço para adivinhar. O Porto surge em 10.º lugar na lista das "50 melhores cidades do mundo em 2024" anunciada pela Time Out Global e, três postos abaixo, eis Lisboa. Nova Iorque é a n.º 1.

Para a alta rodagem do Porto, aponta-se no ranking agora divulgado, há mais razões, da riqueza da azulejaria à aura romântica. E uma especial, até para a própria casa editorial que se dedica à cultura e lazer urbanos, presente em "333 cidades e 59 países", incluindo Lisboa e Porto. Para este ano, está marcada a abertura do Time Out Market Porto na Estação de São Bento, o que é destacado no texto da revista.

Recorde-se que estes mercados com a chancela da revista começaram precisamente em Portugal, com o Mercado da Ribeira de Lisboa a assumir-se como casa do projecto. Actualmente, já há mais seis pelo mundo e já foram anunciados, só para este ano, além do Porto, Barcelona, Bahrein, Vancouver - seguem-se Abu Dhabi, Osaca, Praga e Riade, segundo a marca.

No top das 50 cidades, o Porto fica só atrás de Nova Iorque, a n.º1, e das que se lhe seguem completando o top 10: Cidade do Cabo, Berlim, Londres, Madrid, Cidade do México, Liverpool, Tóquio e Roma.

Depois da Invicta, surgem Paris, Mumbai e, logo, Lisboa. A capital é 13.ª graças, escrevem, à sua luz, as colinas com as vistas para o Tejo, as esplanadas para desfrutar do sol, as praias a meia-hora.

Destacam-se ainda duas grandes reaberturas para o ano lisboeta: os remodelados Centro de Arte Moderna da Gulbenkian e o museu de design e moda, o MUDE. E realça-se outra vantagem do Verão 2024 de Lisboa, os vários festivais de música e grandes concertos agendados.

A lista completa das cidades eleitas pela Time Out Global, revelada esta terça-feira, pode ser consultada aqui.