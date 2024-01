Milhares de argentinos nas ruas contra políticas de Javier Milei

Dezenas de milhares de argentinos desfilaram esta quarta-feira pelas ruas do centro de Buenos Aires num protesto, que incluiu uma greve geral de 12 horas, organizado pelo maior sindicato do país contra as reformas e duras medidas de austeridade do novo Presidente, Javier Milei.

A acção de protesto, que atingiu sectores que vão desde os transportes aos bancos, é a maior demonstração de oposição aos planos de Milei de cortes nas despesas e privatizações desde que tomou posse no mês passado, prometendo corrigir uma economia a braços com uma inflação de 211% e uma enorme dívida externa.

“O primeiro corte que este governo está a fazer é nos trabalhadores”, disse Pablo Moyano, líder do poderoso sindicato dos camionistas. “A reforma laboral visa apenas tirar os direitos dos trabalhadores”, acrescentou.

As greves, que começaram ao meio-dia local, afectaram os transportes, os bancos, os hospitais e os serviços públicos. Em resposta, o Governo de Milei prometeu manter os seus planos de reforma.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, afirmou que, apesar da magnitude do protesto, Javier Milei estava “tranquilo” e que a maioria dos argentinos “está hoje a trabalhar”.