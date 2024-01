Quinta na TV: Griselda, Zorro e o Marchant de arte

A fotojornalista Gerda Taro, As Mulheres de Manson e a queda de Hitler também estão nos destaques do dia.

CINEMA

Armários Vazios

RTP1, 23h55

Cristina Carvalhal realiza esta adaptação do romance de Maria Judite de Carvalho, segundo um argumento de Marta Pais Lopes. A história passa-se nos anos 1970, em Ovar, e centra-se em Rosário, que está em luto pela morte do marido e que procura reinventar-se quando percebe que ele não era bem quem ela pensava. Com Sandra Faleiro no papel principal, o filme conta também com interpretações de Lúcia Moniz, Marco Delgado, Teresa Madruga, Fernanda Neves, Pedro Lacerda, Vasco Lello e Helena Caldeira.

Era Uma Vez na América

Hollywood, 00h34

O mestre do western spaghetti Sergio Leone disseca cinco décadas da vida dos EUA, entre o fim do século XIX e os primeiros 30 anos do século XX, através do retrato violento de quatro amigos que passam da pequena marginalidade de rua ao envolvimento no crime organizado. Destaque para a intemporal e premiada banda sonora, de Ennio Morricone, e para um elenco com Robert De Niro, Joe Pesci, James Hayden, William Forsythe, Elizabeth McGovern e James Russo.

SÉRIES

Griselda

Netflix, streaming

Estreia. Sofía Vergara, a Gloria de Uma Família Muito Moderna, ressurge na pele de outra mulher colombiana de força – neste caso, a muito real rainha do narcotráfico Griselda Blanco (1943-2012). Também conhecida como “Madrinha da Cocaína” ou “Viúva Negra”, construiu um império e espalhou o terror nos EUA dos anos 1970 e 1980. A história da sua ascensão vem carimbada por uma equipa com ligações a Narcos, como Andrés Baiz ou Erin Newman.

Zorro

Prime Video, streaming

O famoso espadachim-justiceiro das revistas pulp, inventado por Johnston McCulley em 1919, regressa à acção nesta nova série criada por Carlos Portela. Cabe ao actor Diego de la Vega usar a mascarilha e deixar a sua marca, no papel de um jovem que se vai adaptando à condição de herói enquanto defende o povo da Califórnia do século XIX e procura, simultaneamente, fazer justiça pela morte do pai.

DOCUMENTÁRIOS

As Mulheres de Manson

AMC Crime, 22h33

Duas horas de entrevistas “profundas e exclusivas” com quatro mulheres que fizeram parte do clã liderado por Charles Manson, a infame seita homicida dos anos 1960 que vitimou várias pessoas – entre elas, a actriz Sharon Tate, quando estava grávida do primeiro filho com o cineasta Roman Polanski. São elas Lynette Fromme (“Squeaky” para a “família”), Sandra “Blue” Good, Catherine “Gypsy” Share e Dianne “Snake” Lake.

Apocalipse: A Queda de Hitler

National Geographic, 22h57

O III Reich a caminho do colapso – eis o tema da minissérie que o National Geographic inaugura hoje. O primeiro episódio recorda O grande choque do Verão de 1943, em Kursk, quando as forças militares nazis perderam para os soviéticos, na maior batalha de tanques da história. Para a semana, é a vez de O último acto: no Inverno de 1944, a Alemanha está a perder a II Guerra Mundial, mas Hitler ainda não está pronto para se render.

Seguindo Gerda Taro

RTP2, 22h55

Documentário biográfico de Camille Ménager sobre Gerda Taro (1910-1937), fotógrafa alemã que cobriu a Guerra Civil espanhola, onde viria a morrer, atropelada por um tanque perto de Madrid. A par de Robert Capa, seu companheiro de vida e de profissão, e de David “Chim” Szymin, Taro ajudou a definir um estilo (e uma ética) do fotojornalismo de guerra

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

O jornalista Armando Seixas Ferreira relata a actividade do galerista luso-francês Philippe Mendes, a quem o Louvre comprou a Ressurreição de Cristo, atribuída a dois mestres primitivos portugueses do século XVI, Garcia Fernandes e Cristóvão de Figueiredo. Foi a primeira vez que o museu francês adquiriu uma pintura da Renascença lusa.

Marchant de arte aborda esse feito – que Mendes encara como sinal para a criação de uma sala destinada à pintura portuguesa no Louvre – e alarga o panorama ao seu “trabalho de detective de arte na pista da próxima descoberta”, descreve a RTP. A reportagem tem imagem de Marques de Almeida e edição de Liliana Claro.