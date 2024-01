Podcast. Lista do PS: onde está o pedronunismo?

Aquilo que Pedro Nuno Santos vai propor aos portugueses nas eleições de 10 de Março será um mix entre a ala direita do PS e os herdeiros do ainda primeiro-ministro.

Somadas as potenciais surpresas nos nomes de alguns cabeças de lista, como o caso de Francisco Assis pelo Porto ou a tentativa de ter Álvaro Beleza por Vila Real, com a repetição de pelo menos uma dezena de nomes já indicados nas legislativas anteriores por António Costa, aquilo que Pedro Nuno Santos vai propor aos portugueses nas eleições de 10 de Março será um mix entre a ala direita do PS e os herdeiros do ainda primeiro-ministro. Onde pára o pedronunismo nas listas do PS?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.