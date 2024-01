Jornalismo para quê e para quem?

A qualidade da democracia também depende da qualidade do jornalismo e vice-versa. Jornais como o The New York Times ou a Folha de São Paulo tiveram um papel crucial na defesa da democracia nos EUA e no Brasil, respectivamente, durante as presidências de Donald Trump e de Jair Bolsonaro, no escrutínio dos seus desvarios, na denúncia das suas manipulações e promoção descarada da mentira.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt