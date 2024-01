Sem medo do Martim Moniz

Como leitor do PÚBLICO desde o ano zero, nunca deixo de ler as “Cartas ao director”, espécie de barómetro dos leitores. Muitas vezes tive ganas de me dirigir ao meu caro director, mas faltou-me sempre ou o tempo, ou o motivo, ou a vontade. Até agora!

Desta vez decidi fazê-lo por imperativo de consciência cívica perante o abjecto fenómeno anti-imigração, agora fomentado por algumas forças políticas, anti-sociais e antidemocráticas, clones de congéneres europeias. O motivo desta minha carta provém da leitura do corajoso artigo Quem tem medo do Martim Moniz?, assinado pela vossa colunista Carmo Afonso no jornal de 15 de Janeiro. A análise de uma situação séria feita pela Carmo Afonso, desde um ponto de vista social, humanista e político, independente de “cartilhas partidárias”, com o saber de uma experiência pessoal vivida, revela uma personalidade jornalística exemplar que deve ser enaltecida.

Não conheço pessoalmente a Carmo Afonso, e a ela nada me liga, a não ser a mesma profissão (com mais 50 anos), mas ela merece este sublinhado. Oxalá o PÚBLICO consiga manter o seu painel de colunistas que honram o jornalismo independente.

Miguel Nobre Ferreira, Lisboa

Obrigado, Jorge Moreira da Silva

A entrevista de Jorge Moreira da Silva (J.M.S.) é um exemplo de objectividade e de honestidade. Não pertenço à mesma família política de J.M.S., mas quero felicitá-lo pelas suas palavras quer no que se refere à situação de Gaza, quer à realidade nacional. Ainda bem que não quer ser cúmplice da carnificina que está a ocorrer em Gaza. A pergunta que se coloca neste momento é: que valores e que princípios sustentam as acções do Governo de Israel? Que justificação para 25.000 mortes? Qual a credibilidade e qual o realismo das propostas do Governo de Israel para a paz? Bem-vindo à “esquerda radical, defensora dos terroristas do Hamas”.

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

Coitados dos bancos...

​Acabo de ler a crónica de Vítor Bento (V.B.) no PÚBLICO de domingo. Quem ler o texto sem meditar um pouco fica quase com uma lágrima ao canto do olho, pela pobre banca. Diz V.B. que a banca tem pouca rentabilidade do seu capital e que, se não é atraente para obter mais capital, não pode expandir. Esquece V.B. que a banca expande actividade não só com o seu capital mas com o capital (os depósitos) dos desgraçados dos cidadãos, que a banca remunera miseravelmente e que empresta a quem precisa de dinheiro a taxas nalguns casos inqualificáveis (não quero usar o termo usurário) como é o caso por exemplo do crédito ao consumo. Nenhuma das outras actividades que V.B. mostra nos seus quadrinhos faz dinheiro com o dinheiro de terceiros. A banca faz.

V.B. acha que a manchete "bancos lucram 10 milhões por dia" é uma tirada fácil; ele diz no seu artigo que para a banca portuguesa ter uma rentabilidade adequada devia lucrar pelo menos "13 mil milhões por dia" (dois aeroportos novos por dia!). Força aí nesses juros, bancos!

Fernando Vieira, Lisboa

AD já foi

As teses da direita de que não havia alternativa à austeridade caíram uma por uma na praça pública, e o PSD perdeu o rumo e tentou encontrar, sem êxito, um novo líder carismático e um novo discurso.

Mesmo com uma pandemia e uma guerra pelo meio, ficou demonstrado que era possível aumentar salários sem arruinar nem empresas nem o Estado, fazer a economia crescer e ao mesmo tempo descongelar pensões e carreiras, diminuindo a dívida pública; ficou demonstrado que distribuindo um pouco melhor a riqueza foi possível reduzir drasticamente o desemprego.

A AD é agora o apelo saudosista ao passado, onde em desespero até os 260 votos do PPM são aproveitados. A incapacidade e os telhados de vidro do novo dirigente do PSD alimentam os protestos capitalizados pelos populistas, malabaristas sem escrúpulos de factos e números; quando a Europa se afunda na Ucrânia e o partido nazi alemão renasce das cinzas, a tibieza da direita democrática nacional deve ser motivo de preocupação para todos.

José Cavalheiro, Matosinhos