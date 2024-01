O que vai pelas listas de deputados

Por estes dias, a proposta mais interessante sobre listas de deputados foi feita nas páginas deste jornal por António Barreto e não terá certamente nenhum eco nas discussões bem acesas que têm animado as estruturas dos partidos para determinar quem serão os seus candidatos às eleições legislativas – o que é uma pena.

Os círculos uninominais que António Barreto propõe são de uma clareza óbvia na capacidade de aproximar os políticos dos cidadãos, nomeadamente os mais de cinco milhões e meio que há dois anos optaram por não ir pôr o seu voto na urna. Implica também um esquema de selecção e competição, que favorece a qualidade dos eleitos e que levaria a um escrutínio mais apertado por parte dos eleitores. Um “sonho de uma noite de Inverno”, como escreveu o colunista, já que qualquer semelhança com o que temos hoje é mito.

Não nos admiremos, pois, com o espanto que podem causar figuras como Paulo Portas ou Pedro Santana Lopes ao intervir numa assembleia partidária, como sucedeu no fim-de-semana, porque eles são seres de um outro tempo, que contrasta com hemiciclos em que a qualidade dos eleitos é cada vez mais pardacenta.

Quem está fora do poder há algum tempo, como acontece com o PSD, tenta combater esta imagem, procurando, no caso da Aliança Democrática, integrar independentes como cabeças de lista que lhes dêem uma imagem de renovação e de abrangência. O mais certo, porém, é que acabem absorvidos pela lógica partidária quando se sentarem em São Bento, ou será que ainda alguém se recorda que Rui Rio tentou o golpe de asa de pôr jovens desconhecidos como cabeças de lista?

Quem está no poder, como acontece com o PS, ainda tem menos margem ou vontade de apresentar algum rasgo de mudança. Multiplicam-se os simulacros de democracia interna, quando se sabe que o que conta é a decisão do líder local ou do líder nacional. Quando muito, ouvir alguma indicação de quem foi derrotado nas eleições internas, a bem da unidade, algo a que Montenegro já não teve de atender, varrendo das listas os apoiantes de Rui Rio.

Neste cenário, em que prevalecem as simples lógicas dos aparelhos partidários na escolha dos candidatos, ver o contentamento do anti-sistema André Ventura, porque o Chega conseguiu captar alguns deputados desaparelhados só seria cómico, se não fosse trágica a generalizada incapacidade de os partidos renovarem a democracia, quando ela continua tão necessitada disso.