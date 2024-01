“Devolvam-nos os maridos”: mulheres russas protestam contra mobilização prolongada

Um grupo de mulheres russas uniu-se através das redes sociais e protesta contra a mobilização prolongada dos maridos para a guerra na Ucrânia. “Quando é que os nossos maridos vão receber dispensa do serviço militar? Quando regressarem sem braços ou pernas? Quando não conseguirem fazer nada por serem ‘vegetais’? Ou temos de esperar que voltem em caixões?”, questiona Maria, uma das manifestantes ouvidas pela BBC.

Cerca de 300 mil russos foram mobilizados pelo Presidente russo, Vladimir Putin, no Outono de 2022. Apesar de as opiniões sobre o conflito entre as manifestantes serem díspares – com vozes de apoio e outras de oposição à guerra na Ucrânia –, há um sentimento comum: estes homens já cumpriram o seu serviço e devem regressar a casa.

Na Rússia, esboçar opinião contrária às estratégias do Kremlin para o conflito na Ucrânia é um acto de coragem que pode ter consequências sérias. Após a invasão russa, milhares de manifestantes foram detidos pelas autoridades de Moscovo, com as autoridades russas a reprimirem as manifestações críticas ao Kremlin.

“Algumas pessoas agem como avestruzes. Enterram a cabeça na área e tentam não pensar sobre o que está a acontecer. Posso entendê-las. É difícil aceitar que no teu país o Estado não quer que sejas feliz – e que te trata apenas como material biológico. Mas, se as pessoas querem sobreviver, mais cedo ou mais tarde precisam de reconhecer isto e dizer que não concordam”, lamenta Maria Andreeva, mulher de um militar russo mobilizado na Ucrânia.

As manifestantes mostraram-se contra uma nova onda de mobilizações, partilhando histórias de soldados obrigados a participar em ofensivas mesmo quando sofrem de problemas de saúde. “Há alguns que querem lutar, que se voluntariam e assinam contrato. Deixem lutar esses. Mas devolvan-nos os nossos maridos que não querem lá estar. Cumpriram o seu dever perante a pátria. Mandem-nos para casa”, diz Antonina, outra das manifestantes ouvidas pela BBC.

Outro dos pontos comuns é o rótulo de “traidores” por quererem os familiares de volta. A comparação feita por Putin à Segunda Guerra Mundial e uma alegada luta contra nazis também é causadora de revolta.

O Presidente russo concorre novamente às eleições russas, agendadas para Março. Em caso de vitória, Vladimir Putin, de 71 anos, ficará no cargo até 2030, ano em que completará 30 anos no poder. Mas, depois da revisão constitucional de 2020, o Presidente russo pode ainda cumprir mais dois mandatos de seis anos e permanecer na presidência até 2036.