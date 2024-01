Quarta na TV: Vestidas de Azul entre poetas mortos e drama em pontas

CINEMA

O Clube dos Poetas Mortos

Nos Studios, 21h15

Filme marcante para toda uma geração, com Robin Williams no papel memorável do professor que sacode o conservadorismo de um colégio interno para rapazes. Encoraja-os a aproveitar os dias, sonhar, pensar e amar a poesia – ideias que aquela comunidade escolar vê como demasiado liberais e perigosas. Realizado por Peter Weir e escrito por Tom Schulman, O Clube dos Poetas Mortos (1989) ganhou o Óscar de melhor argumento original e o César de melhor filme estrangeiro, entre outras distinções.

Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito

RTP1, 00h

“Um jogo de futebol, uma família e um morto numa tarde em que tudo pode acontecer”. Assim se resume o telefilme que Daniela Ruah realizou a partir da obra de Ondjaki. Passa-se em Torres Vedras, em torno do jogo entre Portugal e Angola no Mundial de 2006, e conta com Igor Regalla, Soraia Tavares, Daniel Martinho, Mina Andala, Matamba Joaquim, Mauro Hermínio, Nora Carvalho, Dinarte de Freitas e Cheila Lima.

Triplo A

RTP2, 1h25

Jacinto Lucas Pires filmou em Arcos de Valdevez este “documentário de ficção com um documentário de não-ficção dentro”, protagonizado por Ivo Alexandre e Anabela Faustino. O Triplo A do título é o Artista António André, autor de uma obra muito peculiar, em torno da qual o real e o ficcional se cruzam para questionar o objectivo da arte.

SÉRIES

L'Opéra: Companhia de Bailado

RTP2, 22h01

O sonho de ser uma estrela do bailado colide com a competição feroz, as ambições frustradas, as exigências impiedosas, as ameaças à saúde física e mental. Tudo em pontas, nos bastidores do Palácio Garnier, casa da mais prestigiada das companhias, o Ballet da Ópera de Paris.

A série francesa, que se estreia hoje nos serões da RTP2, segue as piruetas de Zoé (Ariane Labed), bailarina principal em rota descendente; Flora (Suzy Bemba), a jovem recém-chegada que está empenhada em conquistar o seu lugar; e Sébastian (Raphaël Personnaz), o novo director. Os oito episódios ficam em exibição de segunda a sexta.

Foto L'Opéra: Companhia de Bailado DR

Vestidas de Azul

HBO Max, streaming

Estreia-se a sequela de Veneno, a série que retratava o percurso de Cristina Ortiz Rodríguez (1964-2016), enorme ícone trans espanhola, a partir da biografia Nem Puta nem Santa: As Memórias de La Veneno, de Valeria Vegas. A nova série pega noutro livro seu – uma investigação documental intitulada Vestidas de Azul - Análise social e cinematográfica da mulher transexual no anos da transição espanhola – e promove a autora a personagem principal.

Dois anos passados sobre a morte de La Veneno, Valeria (Lola Rodríguez) descobre um documentário antigo que a leva a resgatar histórias esquecidas de mulheres trans, na passagem do franquismo para a democracia.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Verdadeira Vida de Insecto

Disney+, streaming

Estreia. Emoldurada pela National Geographic, esta docussérie puxa pela memória da famosa animação da Pixar Uma Vida de Insecto (também disponível na Disney+) para propor uma visão real desse “microverso desconhecido” onde “um elenco carismático de heróis em miniatura usa superpoderes incríveis para sobreviver”.

No meio de formigas, gafanhotos, borboletas e outras espécies, podemos dar com uma aranha a fazer bungee jumping em Nova Iorque ou uma abelha perfumista na Costa Rica. Awkwafina é a narradora desta aventura de proporções minúsculas, perfeita para juntar miúdos e graúdos.

Paixão, Preconceito e Protesto

RTP2, 22h55

O nosso cabelo pode expressar e sinalizar aspectos tão importantes quanto identidade, pertença, afirmação, origem ou contestação. Neste documentário, Marianne Latham debruça-se sobre momentos reveladores do papel dos penteados enquanto símbolos de paixão, preconceito e protesto.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves chama o politólogo Pedro Magalhães a tomar o pulso à situação política do país e, em particular, às movimentações para as eleições legislativas de 10 de Março: as estratégias dos partidos (alianças, “transferências”, novas e velhas lideranças), a percepção dos eleitores, as intenções de voto e os impactos das sondagens.