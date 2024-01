Morreu Frank Farian, o cérebro por detrás dos Milli Vanilli e Boney M

Frank Farian, produtor e compositor alemão que criou e produziu o duo pop Milli Vanilli, morreu aos 82 anos, na sua casa em Miami, nos Estados Unidos, segundo comunicou a agência Allendorf Media nesta terça-feira, citando a família.

Farian criou e produziu bandas pop como os Boney M, uma grupo europeu de música disco com temas de grande sucesso como Daddy Cool, Rasputine, Rivers of Babylon ou Sunny. Em 1974, Farian gravou Baby do you wanna bump, a que deu voz, e o sucesso da canção levou-o a procurar quem pudesse dar corpo à banda - assim nasceram os Boney M.

No entanto, Farian ficaria mais conhecido por ser produtor dos Milli Vanilli, que em 1989 alcançaram a liderança dos tops de vendas com Girl, You Know It's True, e que chegaram a ganhar o Grammy de artista revelação em 1990.

Foi o próprio a admitir, no ano seguinte, que o duo, composto pelo francês Fabrice Morvan e o alemão Rob Pilatus, não cantava as próprias músicas e recorria ao playback de anónimos. O galardão que lhes havia sido concedido foi retirado pouco depois desta confissão.

Apesar do escândalo, Farian é considerado, até hoje, como o produtor musical alemão de maior sucesso internacional, tendo produzido canções e álbuns que venderam mais de 800 milhões de cópias.