Renovada mas com uma “sombra” a pairar. AD está pronta para disputar eleições?

Neste P24, ouvimos Sofia Rodrigues, jornalista do PÚBLICO que acompanhou a convenção da Aliança Democrática este domingo.

Depois de uma criação algo atribulada, a Aliança Democrática apresentou-se, este domingo, aos eleitores na “Convenção por Portugal”, com nomes históricos do PSD e do CDS a dar força à coligação e a Luís Montenegro.

Estará esta AD pronta para disputar as eleições legislativas já em Março e para conseguir a vitória que diz ser imprescindível para formar Governo?

