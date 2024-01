Podcast: Montenegro embalado e os deputados vira-casacas

A convenção da Aliança Democrática é motivo de análise no Soundbite de hoje.

A convenção da Aliança Democrática tentou dar força à campanha, numa altura em que Montenegro perdia visibilidade. Como se saiu o líder do PSD? E o que se está a passar com os deputados sociais-democratas que vão ser candidatos pelo Chega? Hoje a análise é de Helena Pereira.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.